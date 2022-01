Une source affirme que Leeds a une liste restreinte de transfert de milieu de terrain avec un accord conclu pour Marcelo Bielsa

Leeds United intensifie désormais ses efforts pour recruter un nouveau milieu de terrain en janvier, avec un rapport de source fiable qui reste la priorité absolue du club pour la fenêtre de transfert de janvier.

Les troupes de Marcelo Bielsa ont trouvé le terrain un peu plus difficile lors de leur deuxième saison en Premier League. Avec l’équipe criblée de blessures, les Blancos n’ont remporté que quatre de leurs 19 matchs disputés jusqu’à présent. Et tandis que la victoire bien méritée de dimanche contre Burnley atténue leurs craintes de relégation, le renforcement de leur équipe est très important dans leur esprit.

À cette fin, le directeur général Angus Kinnear a donné quelques indications sur leurs plans pour la prochaine fenêtre. Et s’il souhaite que Leeds se renforce, il sait que leur position du mauvais côté de la table pourrait être une source de préoccupation.

Néanmoins, Leeds poursuit ses plans de renforcement et son milieu de terrain est considéré comme sa priorité n ° 1.

En tant que tel, le journaliste de Sky Sports, Dharmesh Sheth, insiste sur le fait que Leeds se concentre désormais sur la fenêtre de transfert.

«Leeds United a fait sa première signature de la fenêtre mardi. Ils ont maintenant une liste restreinte d’options au milieu de terrain », a-t-il déclaré.

À cette fin, un rapport publié mardi a affirmé Leeds avait pris contact avec Marseille à propos du transfert de Boubacar Kamara.

Les Blancs sont également liés à d’autres signatures. En effet, un rapport publié plus tôt cette semaine citait que Nahitan Nandez de Cagliari était visé, au milieu des réclamations, son prix demandé a été considérablement réduit.

La paire de championnat considérée comme une option de Leeds

Des options plus modestes incluent John Swift de Reading, un joueur que Bielsa admire, et Lewis O’Brien de Huddersfield.

Quel que soit leur choix, Bielsa espère que Leeds pourra renforcer son milieu de terrain d’ici la fin janvier.

Avec Kalvin Phillips absent jusqu’en mars, Leeds a dû s’appuyer fortement sur le retour d’Adam Forshaw.

Bielsa, cependant, a toujours minimisé les perspectives de transfert de Leeds, et l’a dit lorsqu’il a été interrogé le mois dernier.

« En ce qui concerne les signatures, s’il y a un joueur que le club est en mesure de faire entrer – et est meilleur que les joueurs à notre disposition – alors nous considérerons cela. Mais nous connaissons tous les difficultés du marché des transferts hivernal. Il est difficile de trouver des joueurs qui n’ont pas leur place dans l’équipe dans laquelle ils se trouvent.

Le nouveau garçon Fernandez définit des objectifs

Celui qui a signé Sheth fait référence à la capture de l’attaquant Mateo Joseph Fernandez, qui a signé de l’Espanyol plus tôt cette semaine.

L’attaquant adolescent fera d’abord partie de son équipe des moins de 23 ans.

Après avoir engagé son avenir à Elland Road mardi, Joseph s’est tourné vers les médias sociaux pour exprimer sa détermination à avoir un impact.

« Aujourd’hui, j’ai vécu l’un des jours les plus excitants de ma vie et je n’ai que des mots de gratitude pour tout Leeds United pour l’accueil qu’ils m’ont réservé, je me suis senti chez moi », a écrit Joseph sur Instagram.

« Aujourd’hui, un nouveau défi commence, entouré de ma famille qui a toujours été là pour moi.

« Je donnerai tout pour défendre ces couleurs du MOT. Merci à tous – allons-y ! »

LIRE LA SUITE: Jose Mourinho élabore un plan astucieux pour viser Leeds à un objectif de transfert de 10 millions de livres sterling