Une source de confiance défie les affirmations « malheureuses » de la star de Man Utd concernant le changement de Prem

Le journaliste fiable Fabrizio Romano a rendu un verdict sur un transfert estival raté qui est en contradiction avec la version des événements de la star de Man Utd.

Homme Utd a défrayé la chronique cet été avec la superbe triple capture de Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo. Mais bouillonnant sous la surface étaient des rumeurs constantes concernant les sorties de plusieurs étoiles marginales.

Les goûts de Jesse Lingard et Donny van de Beek étaient liés à des sorties, notamment vers West Ham et Everton respectivement.

Dans le cas de Van de Beek, un transfert de prêt à Parc Goodison avait été vanté dans le but de ressusciter sa carrière de la même manière que Lingard l’a fait avec les Hammers la saison dernière.

Cependant, lorsque la fenêtre s’est refermée, le Néerlandais est resté à Old Trafford.

Lorsqu’on lui a demandé si le passage à Goodison Park était proche avant la date limite, le joueur de 24 ans a déclaré à Rio Ferdinand’s Vibe avec la chaîne YouTube FIVE : “Non. J’ai parlé avec le manager et le club, et ils ont dit qu’ils voulaient que je reste ici.

Cependant, cette version des événements est en désaccord avec la source fiable Romano. S’exprimant sur son podcast Here We Go (via l’Express), Romano a reconnu que Man Utd avait cherché à conserver le milieu de terrain, tout en insistant sur le fait qu’un accord était en fait sur le point d’être conclu.

“Everton le jour de la date limite était plus que proche de la signature de Van de Beek”, a déclaré Romano.

«Ils avaient un accord avec le joueur. Ils avaient le projet de faire de lui un starter, de lui donner du temps de jeu. Everton était prêt à signer Van de Beek prêté par United.

“Il [van de Beek] n’est pas si heureux parce qu’il ne jouait pas. Lors des trois premiers matches, il n’a pas joué une seule minute.

“Il voulait comprendre ce qui allait se passer et donc avec Everton prêt à le signer, c’était une grande chance pour lui.

« United voulait qu’il reste, mais Everton était très proche. Benitez le voulait, tout le conseil le voulait, donc c’était plus qu’une idée. C’était un accord conclu entre Everton et Donny van de Beek, mais Man Utd a dit non.

Ferdinand atterré par les sélections Van de Beek

Pendant ce temps, Donny van de Beek n’inclurait pas Cristiano Ronaldo dans son équipe idéale à cinq pour Man Utd – au grand choc de Rio Ferdinand.

Van de Beek s’exprimait lors d’une longue conversation avec l’ancien défenseur de United Rio Ferdinand sur sa chaîne YouTube Vibe with FIVE.

En nommant ses choix, Van de Beek a surpris Ferdinand avec quelques omissions notables et des choix intrigants. Il a dit : « C’est une bonne question. Je pense que je choisirais Raphael [Varane]. Je suis un grand fan de Juan [Mata] également.

« Il faut choisir Bruno [Fernandes] car il marque beaucoup de buts et beaucoup de passes décisives. Je choisirais Luke Shaw et Nemanja Matic.

Le fait que van de Beek ait choisi de négliger les attaquants de superstar tels que Ronaldo et Jadon Sancho, cependant, n’était pas ce à quoi Ferdinand s’attendait. L’ex-défenseur a répondu : « C’est votre équipe à 5 ? Votre équipe à 5 pour gagner ?

« D’accord, waouh. C’est surprenant que tu n’aies pas choisi Ronaldo, Sancho, [Edinson] Cavani, [Marcus] Rashford… Vous avez pris une décision tactique, c’est bon, ne vous inquiétez pas !

