Une source de confiance nomme les trois milieux de terrain que Man Utd pourrait signer la dernière semaine de la fenêtre

Manchester United espère toujours signer un nouveau milieu de terrain avant la fermeture de la fenêtre de transfert et a trois joueurs fermement en vue, a révélé un journaliste de confiance.

United a bénéficié d’une solide fenêtre de transfert à ce jour, faisant venir Jadon Sancho et Raphaël Varane. La paire renforcera sérieusement l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer et devrait devenir des habitués une fois qu’ils auront trouvé leurs marques.

Malgré le déboursement de 114 millions de livres sterling de frais combinés, Solskjaer espère toujours ajouter un autre joueur au mélange. Et renforcer son milieu de terrain apparaît désormais comme sa priorité n ° 1 dans les derniers jours de la fenêtre.

Alors que United a Scott McTominay et Fred en tandem à la base du milieu de terrain, Solskjaer veut en abandonner un et jouer à une marque de football plus large.

Cependant, on a le sentiment qu’individuellement, la paire ne peut pas offrir à United la protection dont elle a besoin contre des adversaires plus forts. Et c’est là qu’une nouvelle signature pourrait intervenir.

United a reniflé Declan Rice de West Ham, dont Solskjaer est un grand admirateur.

Mais le refus des Hammers de baisser leurs demandes de 100 millions de livres sterling signifie que tout mouvement cet été semble peu probable. C’est même en prenant en compte L’intérêt bien documenté de David Moyes pour signer Jesse Lingard, qui pourrait être utilisé en échange partiel.

Et avec Rice hors du menu, United a trois autres options qu’ils cherchent à signer avant la fermeture de la fenêtre.

En effet, selon Fabrizio Romano, United envisage très fermement de renforcer son milieu de terrain.

Et il dit que Ruben Neves, Saul Niguez et Eduardo Camavinga sont tous sur leur liste restreinte.

Dans le dernier épisode de The Here We Go Podcast, Romano a révélé la pensée de United.

“Les trois noms qu’ils avaient toujours sur la liste étaient Camavinga, Saul et Ruben Neves”, a-t-il déclaré. “C’étaient les trois noms sur la liste de Manchester United, dans cet ordre : premier Camavinga, deuxième Saul, troisième Ruben Neves.”

En effet, les perspectives de United de signer Camavinga ont été levées cette semaine.

Le joueur de 18 ans est déjà un international français à part entière et est un habitué du club depuis l’âge de 16 ans.

Romano dit qu’il y a des “chances” pour Camavinga de partir dans la fenêtre actuelle. Il est dans la dernière année de son contrat et “ne signera pas de nouvel accord à long terme”. En tant que tel, Romano dit qu’il y a “une chance” qu’il puisse passer à autre chose.

Le PSG est aussi fermement dans le coup et à ce stade, ils semblent favoris pour conclure un accord de 25,7 millions de livres sterling.

Mais avec les Parisiens sans doute distraits par la situation qui mijote autour de Kylian Mbappe, United pourrait chercher à se mêler.

Ils ont également examiné la possibilité de signer Saul, en particulier avec l’Atletico Madrid prêt à sanctionner son prêt. Les rapports de mardi ont affirmé qu’ils étaient au coude à coude avec Chelsea sur sa signature.

Neves, quant à lui, a également été lié à United. Sa signature semble la plus délicate compte tenu de la position des Wolves. Mais une offre importante de United pourrait encore les faire changer d’avis et leur donner matière à réflexion.

Lange met en garde contre Ruben Neves

En effet, Le patron des Wolves, Bruno Lage, insiste sur le fait que les Wolves ne chercheront pas à vendre la star – mais admet que cela pourrait changer si une grosse offre arrivait.

Le joueur de 24 ans fera partie intégrante des plans de Lage cette saison – s’il est toujours à Molineux à la clôture de la fenêtre de transfert le 31 août.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à ce que Neves reste au club, Lage a déclaré: “Tous les meilleurs joueurs que nous avons sont liés à tous les clubs du monde.

« Si vous allez au Portugal, les meilleurs joueurs de Benfica sont tous liés à des déplacements vers les Wolves.

« Ruben est heureux ici et nous sommes heureux avec lui. Nous ne pensons laisser personne partir, mais chaque joueur a un prix.

“On ne sait jamais, si Messi passe au PSG, tout le monde peut y aller.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu des offres pour Neves, Lage a répondu : « De vraies propositions ? Pas encore.”

