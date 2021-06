Une “source du palais” insiste sur le fait que le prince Harry n’a pas informé la reine du nom ⋆ .

Les potins royaux sont un tel jeu de dés aujourd’hui. Vous ne savez jamais quelle partie d’une histoire, d’une interview ou d’un récit va exploser dans la crise d’un commentateur royal. Lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé la naissance de leur fille dimanche, les commentateurs ont été pris au dépourvu par l’absence de fuites de Montecito et l’absence de fuites de leurs sources de palais. Si les assistants du palais de Kensington, de Clarence House et de Buckingham Palace avaient su quoi que ce soit de la naissance de Lilibet Diana, cela aurait fait la une de tous les journaux du dimanche au Royaume-Uni. C’est donc devenu l’objet bizarre – en partie – de la rotation royale dans les jours qui ont suivi. Pourquoi Harry n’a-t-il pas informé les assistants du palais ? Que savait la reine et quand le savait-elle ? La reine lui a-t-elle donné la « permission » d’utiliser son surnom pour bébé Lilibet Diana ?

Des sources proches du palais Montecito (heh) ont insisté pour que Harry ait informé sa grand-mère à la fois de la naissance de Lilibet Diana et de son nom. La rotation royale ne sait pas quoi faire de cette information, et les assistants du palais non plus. J’ai l’impression qu’il y a des gens qui paniquent à Buckingham Palace à l’idée que la reine discute régulièrement avec Harry et ne les en informe pas. Tout cela mène à cette histoire, de la BBC :

Le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas demandé à la reine de nommer leur fille Lilibet, a déclaré une source du palais à la BBC. La source a contesté les informations à la suite de l’annonce du nom que le prince Harry et Meghan avaient parlé à la reine avant la naissance. Mais un porte-parole des Sussex a insisté sur le fait qu’ils n’auraient pas utilisé le nom si la reine n’avait pas été favorable. Ils ont dit que le monarque était le premier membre de la famille que le duc avait appelé. Le porte-parole a déclaré: «Le duc a parlé avec sa famille avant l’annonce – en fait, sa grand-mère était le premier membre de la famille qu’il a appelé. Au cours de cette conversation, il a partagé leur espoir de nommer leur fille Lilibet en son honneur. Si elle n’avait pas soutenu, ils n’auraient pas utilisé le nom. Après la naissance de Lilibet, il était largement présumé que Harry et Meghan avaient d’abord parlé à la reine du choix du nom. Il y a eu des articles ultérieurs dans la presse citant des “amis” du couple qui ont fortement suggéré qu’Harry avait demandé la permission de sa grand-mère. Le Times a également rapporté qu’il comprenait que la reine avait été informée par Harry du nom. Et une source proche des Sussex a également déclaré à la BBC qu’Harry avait parlé à la reine avant la naissance et “aurait mentionné le nom” – affirme qu’une source du palais a depuis contesté.

[From BBC]

Pour récapituler, le porte-parole des Sussex dit clairement et officiellement que Harry a parlé à sa grand-mère avant et après l’accouchement de Meghan, que la reine était au courant de Lilibet Diana avant l’annonce du dimanche matin, et que la reine avait apporté son soutien (cependant explicitement ou implicitement) de l’utilisation de son pseudonyme. Et une « source de palais » sans nom réfute la partie concernant le nom de Lili Diana. Il y a un effort en cours pour insister sur le fait qu’Harry a “aveuglé” sa grand-mère à propos du nom en particulier. Parce que ces sources du palais ne peuvent pas prétendre qu’Harry n’a jamais appelé sa grand-mère, car A) ils ne savent pas et B) ils soupçonnent que c’est la vérité et ils sont furieux que la reine ne leur ait pas dit. Alors ils parlent de “Harry n’a pas parlé du nom à mamie”.

Omid fait une remarque :

Les proches du prince Harry confirment qu’il a parlé à sa famille proche avant l’annonce, alors peut-être que ce rapport souligne à quel point les assistants au sein de l’institution (qui ont appris la nouvelle du bébé aux côtés du reste du monde) sont maintenant des affaires privées des Sussex . – Omid Scobie (@scobie) 9 juin 2021

Mettre à jour: Selon le Times de Londres, les Sussex « ont émis un avertissement légal » contre la BBC pour ce reportage. Les Sussex disent qu’il est diffamatoire de prétendre qu’ils n’ont pas consulté la reine au sujet du nom de Lilibet, et ils menacent de poursuivre la BBC.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, Backgrid.