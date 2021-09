Une source fiable révèle le montant exact que le transfert de Cristiano Ronaldo coûtera à Man Utd

in

Manchester United paiera les frais de transfert de Cristiano Ronaldo sur cinq ans, en versements égaux, selon un expert des transferts.

Ronaldo est à nouveau un joueur de Man Utd, 12 ans après son départ pour le Real Madrid. La légende portugaise est récemment revenue à Old Trafford après un passage de trois ans avec la Juventus. Ayant remporté le Ballon d’Or cinq fois au cours de sa carrière, il sera à nouveau un joueur monumental pour United.

Toujours en pleine forme à l’âge de 36 ans – à la fois physiquement et techniquement – ​​Ronaldo a signé un premier contrat de deux ans pour revenir à Man Utd. Mais il est maintenant apparu qu’ils paieront la Juventus pour lui au-delà de l’expiration du contrat qu’il a signé.

Le journaliste de transfert Fabrizio Romano a maintenant fourni des éclaircissements sur la façon dont United paiera pour Ronaldo.

Romano dit que le montant total que United est garanti de donner à la Juventus est de 15 millions d’euros. Cependant, ces frais ne seront pas tous payés d’avance en une seule fois.

Au lieu de cela, United paiera pour Ronaldo en cinq versements. Chaque année jusqu’en 2026, ils paieront 3 millions d’euros jusqu’à ce qu’ils s’acquittent de la totalité des frais de transfert.

En plus de cela, il y aura des bonus qui pourraient encore augmenter le coût de Ronaldo. Il existe des clauses d’une valeur potentielle de 5 millions d’euros qui pourraient être facilement accessibles, et d’autres d’une valeur de 3 millions d’euros supplémentaires qui dépendraient de conditions plus strictes.

Par conséquent, le prix total que United paiera pour Ronaldo est de 23 millions d’euros maximum (environ 19,7 millions de livres sterling). Cependant, il pourrait être inférieur à cela s’il ne remplit pas les conditions requises pour déclencher les bonus les plus compliqués.

En plus de cela, United devra bien sûr couvrir son gros salaire.

United récupère déjà une grande partie de son investissement grâce aux ventes de chemises. Il a été révélé par LoveTheSales.com que depuis que le club a confirmé Ronaldo porterait à nouveau le maillot numéro sept, les ventes de ce maillot ont atteint 68,1 millions de livres sterling en 72 heures. Leur commission leur a rapporté 6,81 millions de livres sterling de cet argent.

Les kits domicile et extérieur avec son nom et son numéro au dos se sont vendus sur la boutique officielle du club ce week-end.

Il a même été prédit qu’ils récupéreraient ses frais de transfert initiaux de 15 millions d’euros uniquement sur les ventes de chemises, potentiellement avant même qu’il ne leur ait à nouveau botté un ballon.

Ronaldo transmet un message à ses coéquipiers

Ronaldo pourrait être en lice pour faire ses débuts à United le 11 septembre, lorsqu’ils joueront contre Newcastle.

Bien qu’il n’ait pas encore rencontré ses nouveaux coéquipiers, The Sun affirme Ronaldo a déjà livré un message aux Diables Rouges.

« Les joueurs sont tellement excités par l’arrivée de Ronaldo. Il leur a livré un message simple qui est “Nous devons gagner la ligue”.

Une source a ajouté: “Ronaldo et sa famille sont très heureux de retourner au Royaume-Uni. Il aimait son séjour à Manchester et Georgina a déjà travaillé au Royaume-Uni en tant que nounou avant de déménager en Espagne et de le rencontrer.

« Ils savent tout sur la météo. Mais ils savent aussi à quel point les Britanniques sont accueillants et attendent avec impatience que leurs enfants découvrent la vie au Royaume-Uni. »

Alors que certains débattront pour savoir si Ronaldo sera directement jeté à Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a déjà donné un indice quant à ses sélections d’équipe.

«Il ne signe pas pour s’asseoir sur le banc. Il va faire de nous une meilleure équipe », a récemment déclaré Solskjaer.

