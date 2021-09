Une source révèle comment Mourinho avait “convaincu” Arsenal sur les ficelles de l’accord

La présence de Jose Mourinho en tant qu’entraîneur a été la raison décisive pour laquelle l’attaquant a choisi de signer pour la Roma au lieu d’Arsenal, selon un journaliste.

Les Gunners ont procédé à une refonte de leurs rangs lors du mercato estival. En plus d’un nouveau gardien et de deux nouveaux défenseurs centraux, deux milieux de terrain ont également signé. Pendant ce temps, l’arrière latéral Nuno Tavares fournira une concurrence cruciale sur le flanc pour le patron Mikel Arteta.

Cependant, à l’avant, il y a un domaine où le manager espagnol n’a pas trouvé de nouvelle recrue.

Son club a tenté de recruter Abraham de Chelsea après la chute de l’Anglais dans la hiérarchie des Blues. Cependant, l’équipe de Serie A Roma – dirigée par l’ancien patron des Blues Mourinho – les battre au transfert.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, le manque d’un nouvel attaquant d’Arsenal n’est pas dû à un manque d’essais.

Au lieu de cela, Mourinho avait tout simplement trop de pouvoir d’attraction pour Abraham, qui cherche à rajeunir sa carrière en Italie.

“De nombreux clubs en Angleterre le demandaient, mais Arsenal faisait vraiment pression pour avoir Tammy Abraham”, a déclaré Romano à son podcast Here We Go.

«Ils essayaient de convaincre le joueur et de prendre son temps avant de rejoindre la Roma car ils cherchaient à vendre peut-être Lacazette ou peut-être Eddie Nketiah pour avoir une place libre pour un nouvel attaquant avec Tammy Abraham.

« Ils étaient vraiment intéressés par des discussions avec l’agent, mais ils étaient prêts à faire une proposition. Mais ils devaient vendre un attaquant avant de signer Tammy Abraham.

“Ils poussaient vraiment, vraiment et poussaient, ils essayaient de toutes les manières possibles.”

Romano a ajouté qu’Arsenal se sentait “convaincu” qu’ils étaient en lice pour signer Abraham.

Arsenal battu au transfert d’Abraham

“Donc, Arsenal était vraiment convaincu qu’ils avaient une chance de signer Tammy Abraham mais dans le football, ce n’est pas facile de faire changer d’avis les joueurs”, a-t-il déclaré.

“Mon sentiment personnel est que sans Jose Mourinho en tant que manager de la Roma, Tammy Abraham serait désormais un joueur d’Arsenal.”

Abraham est tombé dans l’ordre hiérarchique suivant La re-signature de Romelu Lukaku par Chelsea de l’Inter. Cependant, Mourinho a exprimé sa pleine conviction dans ses talents.

Arsenal, quant à lui, a toujours Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah comme attaquants.

Cependant, ces derniers sont entrés dans la dernière année de leurs contrats et on ne sait toujours pas s’ils renouvelleront. De plus, avec Aubameyang 33 en juin prochain, l’attaquant deviendra probablement une position plus prioritaire pour Arsenal qu’il ne l’était cet été.

