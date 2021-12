Une source révèle tout sur l’avenir de Paul Pogba alors que les craintes de Dean Henderson augmentent

Manchester United s’attend à ce que Paul Pogba reste à Old Trafford au-delà de la fenêtre de transfert de janvier – mais leurs chances de garder Dean Henderson semblent avoir empiré.

Pogba et son célèbre agent Mino Raiola sont actuellement en pourparlers avec les clubs à l’approche de la fenêtre de transfert de janvier. Après le début de l’année, le joueur de 28 ans peut signer un accord de pré-contrat avec son contrat expirant l’été prochain.

Le Real Madrid a déjà se serait retiré de la course. Ils ne pensent apparemment pas que l’international français s’intégrerait dans leur équipe.

Et maintenant, leurs rivaux de la Liga, Barcelone, ont également refusé l’opportunité de le signer gratuitement.

Néanmoins, Pogba ne manquera pas d’offres à la fin de la saison. Malgré son salaire énorme, l’opportunité de signer le vainqueur de la Coupe du monde attirera probablement des personnalités comme le PSG et l’ancien club de la Juventus.

Il reste bien sûr la perspective que Pogba pourrait encore convenir de nouveaux termes avec United.

De plus, une autre option pourrait voir United accepter une vente à prix réduit du milieu de terrain en janvier.

En effet, ESPN affirme que United examinera les offres pour Pogba s’il continue à éviter un nouvel accord. Cependant, ils rapportent qu’il n’y a eu aucune approche avec United à ce stade et que cela devrait continuer de le faire tout au long du mois.

En tant que tels, ils affirment que United s’attend à ce que Pogba soit toujours à Old Trafford à la fin de la fenêtre de janvier.

Et cela, à son tour, conduira à l’une des deux issues possibles : soit le joueur repart sur un free à la fin de la saison. Ou il fait demi-tour et décide, après tout, de rester à Old Trafford.

En effet, le joueur de 28 ans se rapproche d’un retour suite à la blessure musculaire qu’il a subie en novembre. ESPN affirme également que Pogba a exprimé sa volonté de travailler avec l’entraîneur par intérim Ralf Rangnick.

United aurait cependant prévu sa sortie à la fin de la saison. Et il semble United a déjà un remplaçant potentiel en tête.

Dean Henderson prêt pour des pourparlers critiques avec United

Pendant ce temps, l’avenir de Dean Henderson reste très incertain à Old Trafford.

Le gardien est naturellement frustré par son manque de jeu jusqu’à présent cette saison. En effet, il a été limité à seulement deux apparitions jusqu’à présent, avec David De Gea fermement établi comme n ° 1.

À moins d’un an de la Coupe du monde, Henderson souhaite gagner des minutes régulières pour faire avancer ses perspectives.

Des rapports affirment que l’Ajax étudie la possibilité de signer un contrat de prêt de 18 mois avec Henderson.

United hésite cependant à le laisser partir et sait que son départ les laissera à court de couverture. En effet, sa sortie ne laisserait que Tom Heaton en renfort.

Néanmoins, Henderson ferait pression pour partir et ESPN rapporte que son agent doit s’entretenir avec des responsables de United la semaine prochaine pour tenter de forcer un mouvement.

