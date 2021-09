Une star bien-aimée des sopranos était censée revenir pour le préquel des nombreux saints de Newark, mais elle a été mise au rebut

in

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Alors qu’il reprend le manteau de narration de la série télévisée classique de HBO Les Sopranos, The Many Saints of Newark revient à l’époque où le jeune Anthony Soprano a eu ses premiers aperçus du crime organisé. Alors que personne ne s’attendait à des camées de la distribution de la série à succès à laquelle le créateur David Chase revenait, il semble qu’au moins une des stars bien-aimées des Sopranos puisse être confirmée comme ayant participé au film. Le seul problème est que, alors qu’Edie Falco a filmé une scène pour Les nombreux saints de Newark dans le rôle de Carmela Soprano, elle a été abandonnée avant le montage final.