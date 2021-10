Une star de 100 millions de livres sterling est invitée à éviter le transfert de Man Utd dans les critiques accablantes de Solskjaer

Un joueur évalué à plus de 100 millions de livres sterling a été invité à éviter de rejoindre Man Utd à cause d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le Norvégien pourrait bientôt être remplacé après la défaite 5-0 des Red Devils face à Liverpool dimanche. Mo Salah a réussi un tour du chapeau alors que les hommes de Jurgen Klopp se déchaînaient à Old Trafford.

Un certain nombre de gestionnaires ont été liés à ce rôle. L’ancien patron de Chelsea et de l’Inter, Antonio Conte, serait à l’étude.

Il a déjà fait ses preuves en Premier League, ayant mené Chelsea au titre en 2016-17.

Zinedine Zidane se serait vu offrir le poste mais l’aurait « rejeté » alors qu’il envisageait à la fois le Paris Saint-Germain et l’équipe nationale de France comme prochaines destinations possibles.

L’actuel patron du PSG, Mauricio Pochettino est à nouveau sur le radar du club. Il a énormément amélioré Tottenham pendant son séjour dans le nord de Londres. Ils ont terminé deuxièmes de la Premier League et ont atteint la finale de la Ligue des champions avant son limogeage en novembre 2019.

Solskjaer a encore quelques jeux pour sauver son travail. Il a toujours prospéré sous pression et pourrait le sortir du sac avec quelques victoires.

Il est censé être un grand fan de l’international anglais Declan Rice. Une offre pourrait voir le jour en 2022 pour résoudre le problème du milieu de terrain central de Man Utd.

Mais un journaliste estime que le joueur de 48 ans pourrait retenir Rice en raison de son manque d’entraîneurs d’élite.

Lors de son apparition sur talkSPORT, le journaliste du Daily Mail, Martin Samuel, a comparé Solskjaer à ses rivaux.

« Un jeune joueur doit aller travailler avec Pep Guardiola, Jurgen Klopp ou Thomas Tuchel », a déclaré Samuel.

« Il y a un certain nombre de managers où vous pouvez dire » oui, je peux voir que jouer en Ligue des champions sous ces entraîneurs « .

« Mais spécifiquement Manchester United, vous avez beaucoup de gars qui ont joué pour Manchester United qui ont mené une campagne de recrutement en leur nom à chaque fois qu’ils passent à la télévision.

« Eh bien, le club pour lequel vous recrutez ne justifie pas réellement ces noms. Je peux voir ce que Declan Rice pourrait faire pour Manchester United, je ne peux pas voir ce que Manchester United peut faire pour Declan Rice, à part le rendre un peu plus riche.

Le joueur de 22 ans est également surveillé par Man City alors qu’il cherche à trouver le remplaçant à long terme de Fernandinho.

Paul Ince dans la critique brutale de Solskjaer

Pendant ce temps, la légende de United Paul Ince a claqué Solskjaer et son personnel en coulisses pour leur manque d’expérience.

Lors d’une apparition sur le podcast The United Stand, Ince a déclaré: « Vous ne pouvez pas avoir un manager qui abat Cardiff, puis se rend à Molde, et s’attend à entrer dans le plus grand club du monde et à produire une équipe qui va défier le meilleures équipes du monde avec le staff qu’il a.

« Vous avez un entraîneur des moins de 23 ans venu de l’académie. Il a Michael Carrick… aucune expérience d’entraîneur. Micky Phelan… Je ne sais pas ce qu’il fait. C’est son équipe.

« C’est son équipe d’entraîneurs. Donc, vous analysez cela avec les joueurs de classe mondiale que vous avez dans l’équipe et nous continuons à mentionner la tactique et à ne pas tirer le meilleur parti des joueurs.

«Regardez ce personnel. C’est le personnel qui, selon Ole, est « très bon, brillant… », c’est un tas de b ****** parce qu’ils encaissent des buts pour le plaisir.

