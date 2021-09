Une star de 25 millions de livres sterling n’est pas déçue de rater le transfert des Wolves ou des Spurs

in



Sven Botman insiste sur le fait qu’il n’est pas déçu d’avoir raté un transfert vers les Spurs ou les Wolves, s’adressant à Algemeen Dagblad.

Après avoir remporté leur premier titre de Ligue 1 depuis l’époque d’un Eden Hazard au visage frais, les cyniques s’attendaient à ce que l’équipe lilloise qui a débuté en 2021/22 soit méconnaissable de celle qui a chassé le PSG de son trône capitonné en mai.

Pas ainsi.

Renato Sanches et Jonathan Bamba évoluent toujours pour les Dogues, malgré l’intérêt outre-Manche pour le mercato, tandis que Lille a également retenu les services de son très convoité défenseur central.

Selon L’Equipe, le commandant et cultivé Botman était une cible pour Tottenham Hotspur avant que les géants londoniens n’optent plutôt pour Cristian Romero sculpté en granit d’Atalanta.

Wolverhampton Wanderers, quant à lui, a échoué avec un coup d’envoi de 25 millions de livres sterling pour un homme dont la capacité à briser les lignes et à lancer des attaques depuis le bord de sa propre boîte aurait adapté le plan de Bruno Lage jusqu’au sol (Telegraph).

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il était déçu de se voir refuser un transfert en Premier League, Botman ne ressemblait pas à un homme rancunier.

Sven Botman optimiste quant au fait de rater le transfert des Spurs ou des Wolves

“Non (je ne suis pas déçu), je suis trop content à Lille pour ça”, déclare l’international néerlandais U21, qui aurait pu rejoindre West Ham ou Watford pour seulement 9 millions de livres à l’été 2020.

« Je joue au sommet du football français. La Ligue des champions est sur le point de commencer. C’est bien pour moi aussi. Parfois, des opportunités se présentent que vous voudrez peut-être saisir. Je ne suis pas pressé – mais j’étais ouvert à (un déménagement).

“J’ai vraiment hâte (la Ligue des champions) parce que c’est une scène sur laquelle je veux me montrer.”

Alors que Lille s’installe à l’aise à la table d’honneur de l’Europe, Tottenham ira déjeuner avec Vitesse Arnhem, Rennes et NS Mura (moi non plus) lors de la première UEFA Nations League.

