Bridgerton de Shondaland s’est avéré être un énorme succès, battant plusieurs records pour Netflix et devenant finalement la plus grande émission du service de streaming. L’histoire d’amour passionnée entre le duc de Hastings (Regé-Jean Page) et Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor) se déroule dans le contexte d’une époque de la Régence plus progressiste, et elle est aimée par tant de fans.

Les premières mauvaises nouvelles de Bridgerton sont tombées à la mi-février. Bridgerton aura une deuxième saison sur Netflix, mais les jeunes mariés ne seront pas les personnages principaux des enchevêtrements romantiques à venir. Ce ne sera pas Simon «brûlant» pour Daphné dans la saison 2, car l’action se concentrera sur un autre frère de Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey). Cela vient directement des showrunners, qui ont également annoncé que l’actrice allait jouer le nouvel amour d’Anthony. À l’époque, nous avons noté que Page et Dynevor prendraient probablement une place arrière, mais nous aurons toujours un aperçu de leur relation.

Maintenant, il y a un nouveau développement sur le sujet que les fans de Bridgerton détesteront absolument – mais les fans de Page qui suivent également de près le MCU pourraient avoir une raison d’être enthousiasmés par cette malheureuse révélation de Bridgerton.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le duc de Hastings quitte Bridgerton, et cette nouvelle vient directement de Netflix. Simon Basset de Page n’apparaîtra pas dans la deuxième saison, a déclaré le streamer, dans la voix de Lady Whistledown:

Chers lecteurs, alors que tous les regards se tournent vers la quête de Lord Anthony Bridgerton pour trouver une vicomtesse, nous disons adieu à Régé-Jean Page, qui a si triomphalement joué le duc de Hastings. La présence de Simon à l’écran nous manquera, mais il fera toujours partie de la famille Bridgerton. Daphné restera une épouse et une sœur dévouées, aidant son frère à naviguer dans la saison sociale à venir et à ce qu’elle a à offrir – plus d’intrigues et de romance que mes lecteurs ne pourront en supporter.

Comme l’explique Variety, la nouvelle ne devrait pas choquer les fans qui ont lu les romans de Julia Quinn qui ont inspiré la série. L’histoire du duc se joue dans le premier roman. Page l’a confirmé à Variety, affirmant que l’engagement à court terme était ce qui rendait le rôle si attrayant. «C’est un arc d’une saison. Cela va avoir un début, un milieu, une fin – donnez-nous un an », a déclaré Page à propos des premières conversations avec Shondaland. « [I thought] «C’est intéressant», car alors cela ressemblait à une série limitée. Je peux entrer, je peux apporter ma contribution, puis la famille Bridgerton continue.

Alors que certains auront envie du duc dans la saison 2, le fait que Page n’ait pas d’obligation contractuelle avec Netflix pourrait être une excellente nouvelle ou l’univers cinématographique Marvel.

Avant que l’intrigue de Bridgerton saison 2 ne soit confirmée, une rumeur disait fin janvier que Page serait exploitée pour jouer le nouveau Black Panther dans Black Panther 2. Un site de potins d’Hollywood qui aurait été géré par un avocat qui a accès à toutes sortes de les scoops de l’industrie ont publié cette information:

Quelle star née à l’étranger de cette émission de streaming de période est le premier favori pour jouer ce super-héros Marvel? Ce sera un tout nouveau personnage d’alter ego, pas celui décrit par l’acteur récemment décédé. Regé-Jean Page / ‘Bridgerton’ / ‘Black Panther’ / Chadwick Boseman

À la mi-décembre, Kevin Feige a annoncé que Marvel ne refondrait pas le rôle de T’Challa / Black Panther, choisissant plutôt d’honorer l’héritage T’Challa de Chadwick Boseman. L’acteur est décédé l’année dernière après un combat secret contre le cancer, ce qui a incité les fans à demander à Marvel de ne pas refondre le rôle du MCU, aussi crucial soit-il.

Feige & Co. n’a pas précisé comment Black Panther 2 allait gérer l’absence de Boseman. Le film devra expliquer ce qui est arrivé au roi et pourquoi Wakanda a besoin d’une nouvelle panthère noire. Certaines rumeurs disent qu’un tout nouveau personnage pourrait devenir le nouveau protecteur de Wakanda, plutôt que ceux que le public s’attend à prendre en charge – c’est Shuri (Letitia Wright) et M’Baku (Winston Duke). Si Marvel a eu des discussions avec Page, tout s’est passé à huis clos jusqu’à présent. Le studio n’a pas encore annoncé son implication dans la suite, la rumeur ci-dessus ne peut donc pas être confirmée pour le moment. Cela dit, le fait que Page ne reviendra pas pour Bridgerton Saison 2 nous dit que son emploi du temps pourrait être gratuit pour filmer de nouvelles aventures à Wakanda.

Black Panther 2 est attendu en salles le 8 juillet 2022.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.