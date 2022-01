Une star de la télévision des années 90 révèle qu’elle a eu un bébé en utilisant l’œuf de donneur de sa sœur jumelle

Brittany Daniel, qui a joué dans la série à succès des années 90 Sweet Valley High avec sa sœur jumelle Cynthia Daniel, a accueilli une fille avec son mari Adam Touni en octobre. La donneuse d’ovules de Brittany n’était autre que Cynthia, qui a décidé d’aider sa sœur à fonder une famille après que Brittany ait reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien de stade IV et lui ait dit qu’elle n’aurait peut-être jamais d’enfants. Cynthia a elle-même trois enfants avec son mari, la star de Yellowstone Cole Hauser.

« Je l’ai vu comme un cadeau si simple que je pouvais lui offrir », a déclaré Cynthia à PEOPLE cette semaine. « Je sais que Brittany le ferait en une fraction de seconde pour moi. Et nous avons toujours tout partagé, alors pourquoi pas ça ? La fille de Brittany, Hope, est née le 24 octobre 2021.

Cynthia et Brittany, toutes deux âgées de 45 ans, ont joué dans les quatre saisons de Sweet Valley High, qui s’est terminée en 1997. Brittany a continué à jouer, avec The Game, White Chicks, Joe Dirt et, plus récemment, Black-ish. Cynthia a arrêté d’agir et est devenue photographe. Cynthia a épousé Hauser en 2006, et ils sont parents de Ryland, 17 ans, Colt, 13 ans et Steely, 8 ans. Brittany a épousé Touni en 2017.

L’orientation de Brittany a changé après avoir reçu un diagnostic de cancer en 2011. Après six mois de chimiothérapie avec Cynthia à ses côtés, elle était prête à trouver un partenaire et à fonder une famille. « Je me souviens avoir pensé que j’avais une nouvelle vie », a-t-elle déclaré à PEOPLE. « J’étais prêt à trouver un partenaire et à avoir un enfant. »

Cependant, un expert en fertilité a déclaré à Brittany qu’elle ne pourrait probablement pas avoir d’enfants après sa chimiothérapie intense. Alors, elle a demandé à Cynthia si elle accepterait de donner ses ovules. Cynthia en a parlé avec Hauser, et ils « n’ont pas hésité », se souvient Brittany. « Les mots ne peuvent exprimer à quel point je lui suis reconnaissant. »

Après que Brittany ait épousé Touni en 2017, le couple a subi trois tentatives de fécondation in vitro. Elle pensait qu’elle était destinée à ne pas avoir d’enfants, mais elle s’est ensuite tournée vers la maternité de substitution en utilisant l’œuf de Cynthia. « Je viens de laisser échapper ce cri primitif », a déclaré Brittany à propos du moment où elle a rencontré Hope. « Toute la pièce hurlait parce qu’ils savaient tous ce que nous avions vécu.

En raison de la pandémie de COVID, Cynthia n’a pu rencontrer sa nièce avant décembre. « Je n’étais pas sûre de ce que j’allais ressentir au début, quelles émotions surgiraient », a déclaré Cynthia à PEOPLE. « Mais je me sentais juste comme la tante. Et c’est vraiment spécial. »

Brittany a déclaré au magazine qu’elle envisageait d’avoir un autre enfant en utilisant un autre embryon créé avec l’œuf de Cynthia. En attendant, elle fait des plans pour que Hope rencontre ses cousins ​​et profite de la beauté de la maternité.