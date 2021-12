Star de longue date de l’hôpital général et ancienne de Disney Channel, Kristen Storms a été testée positive pour Covid-19. Daytime Confidential rapporte que l’actrice a partagé la nouvelle dans une publication Instagram Stories. « Je n’ai pas vraiment aimé choisir ma date de déménagement, évidemment parce que je ne l’aurais pas fait la veille du réveillon de Noël », a-t-elle commencé.

« Cela a rendu Noël moins amusant parce que j’étais complètement épuisé mais j’adore mon nouvel endroit et mon nouveau quartier », a poursuivi Storms, partageant ensuite la malheureuse nouvelle. « Et puis il y a trois jours, j’ai été testé positif pour COVID après avoir pensé que j’avais une bronchite. J’étais vraiment malade le premier jour, le premier jour et demi, et maintenant chaque fois que je dors quand je me réveille, je me sens un peu mieux alors je Je vais bien aujourd’hui. » Storms a ensuite assuré à ses fans qu’elle allait bien et qu’elle se sentait mieux chaque jour.

Plus tôt cette année, Storms a révélé qu’elle avait subi une opération au cerveau, après que son médecin eut découvert des kystes qui devaient être enlevés. « J’ai passé ces dernières années à avoir des problèmes de santé aléatoires que j’ignorais comme des effets secondaires de mes médicaments ou simplement quelque chose que je ressentais en raison de l’âge », a-t-elle écrit dans un post Instagram. « Quand je suis allé passer une IRM pour des douleurs cervicales sévères que je ressentais depuis quelques mois (j’ai supposé que cette douleur au cou causait également mes fréquentes » migraines « ), mon orthopédiste incroyablement minutieux a commandé une IRM de ma tête juste pour être du « côté sûr » – même si ce n’est pas son domaine d’expertise. Vraiment un excellent médecin. «

Elle a poursuivi: « C’est à ce moment-là que nous sommes tombés sur un kyste assez gros, très rempli de liquide, qui était attaché à la partie inférieure du cerveau. Je me sens très chanceux que ma situation n’ait pas été plus grave et que j’ai eu un merveilleux neurochirurgien qui a immédiatement Je ne vais pas mentir, la chirurgie cérébrale m’a rendu nerveux, mais je suis extrêmement reconnaissant envers ma famille, mes amis et l’incroyable « famille de travail » qui m’ont soutenu, gentil et aimant pendant une période où je « J’ai ressenti beaucoup d’émotions. Le travail est un endroit formidable tous les jours et pendant les 2 mois qui ont précédé mon opération, j’ai trouvé beaucoup de réconfort en côtoyant les gens avec qui j’ai travaillé pendant tant d’années. Je suis hâte de m’y remettre après ma convalescence. »