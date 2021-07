Une star de l’Outlander a rôti de manière hilarante Sam Heughan sur un nouveau poste d’entraînement

Bien que le gouverneur Tryon de Tim Downie ne soit pas la personne préférée de Jamie Fraser avant la saison 6, les acteurs semblent avoir une dynamique amusante si Downie taquine Heughan sur les réseaux sociaux. Le casting est connu pour plaisanter les uns avec les autres (et avec les fans), ce qui aide à maintenir le battage médiatique même pendant de longs Droughtlanders. Bien sûr, les scénarios, les costumes et les lieux, ainsi que tout le reste, pourraient être en grande partie la raison pour laquelle le spectacle a été nominé et a remporté de nombreux prix au cours des cinq saisons jusqu’à présent. Mais la chimie de la distribution à l’écran et à l’extérieur est également une grande partie de l’attrait.