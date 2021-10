Une star de télé-réalité confrontée à une autre allégation d’agression sexuelle

William Lewald « Bill » Hutchinson est désigné comme l’auteur d’un autre procès pour agression sexuelle. Une femme affirme que le développeur de la région de Dallas l’a non seulement agressée sexuellement à deux reprises en 2020, mais la femme dit également que Hutchinson lui a donné une maladie sexuellement transmissible, selon un rapport de Dallas News.

Hutchinson, 63 ans, est déjà accusée par une femme répertoriée sous le nom de Jane Doe 1 de l’avoir agressée sexuellement en juin 2020 après avoir dit qu’elle lui avait dit à plusieurs reprises « non » à ses avances. Il a plaidé non coupable à cette accusation, mais fait également face à des accusations en Californie. Une autre affaire l’accuse d’avoir agressé une adolescente. Selon People Magazine, la jeune fille de 17 ans vivait avec Hutchinson et sa famille dans leur maison. Elle l’accuse de l’avoir touchée sans son consentement, citant des massages inappropriés et des tâtonnements. L’adolescent a également affirmé dans son affidavit qu’il « fournirait également de l’alcool et permettrait aux enfants [in his home] fumer de la marijuana. »

Le procès modifié déposé dans le comté de Dallas nomme Hutchinson, Dunhill Apartments, la société immobilière Dunhill Partners et Virgin Hotels Dallas comme défendeurs. Les deux femmes réclament des dommages-intérêts supérieurs à 1 million de dollars.

L’avocat de Hutchinson nie les allégations. L’avocat s’interroge également sur les motivations du nouvel accusateur. « Bill est coupable d’une chose : se mettre sous les projecteurs », a déclaré Levi McCathern dans une déclaration écrite à Dallas News. « Quiconque prend le temps de lire les ‘faits’ récités par l’anonyme Jane Doe peut voir qu’il ne s’agit que d’une erreur totale. Les nouvelles allégations sont une fabrication complète… uniquement pour soutirer de l’argent à Bill Hutchinson. »

Ana Lanzas, porte-parole de Virgin Hotels, a déclaré que la société prend les allégations contre Hutchinson « extrêmement au sérieux » et que Hutchinson n’est plus impliqué dans « aucune capacité active ».

Hutchinson est apparu dans Lifetime’s Marrying Millions, qui suit des personnes riches dans des relations amoureuses avec une personne à faible revenu. Il est fiancé à Brianna Ramirez, 23 ans. Les deux se sont rencontrés dans un restaurant tex-mex de Dallas où Ramirez était hôtesse. Hutchinson a déjà été marié deux fois et a six enfants.