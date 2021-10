Une star de télé-réalité enceinte suscite des inquiétudes après avoir éprouvé une « mauvaise douleur pelvienne »

La star de télé-réalité enceinte Millie Mackintosh a récemment été transportée d’urgence à l’hôpital quelques semaines avant sa date d’accouchement après avoir ressenti une « mauvaise douleur pelvienne ». L’ancienne star de Made in Chelsea, qui attend son deuxième enfant avec son mari Hugo Taylor, a documenté l’expérience terrifiante sur les réseaux sociaux, exprimant son inquiétude lorsqu’elle pensait qu’elle allait accoucher tôt.

Mackintosh, qui a documenté sa deuxième grossesse sur les réseaux sociaux, a déclaré aux fans dans une vidéo partagée sur son histoire Instagram cette semaine qu’elle était « en route pour l’hôpital ». Alors que Mackintosh a dit qu’elle était « sûre que tout va bien », elle a dit qu’elle avait ressenti « une si mauvaise douleur pelvienne qui a éclaté au cours des deux derniers jours » qui s’est aggravée « au cours des dernières 24 heures », selon le Daily Mail. . L’ancien concurrent de Celebrity MasterChef, 32 ans, a expliqué la douleur comme « une pression vraiment inconfortable qui est un peu juste au niveau de mon os pubien », et a ajouté « ça m’inquiète donc je vais voir mon obstétricien ».

« Je suis sûre que ça va. C’est trop tôt pour que le bébé sorte », a-t-elle poursuivi. « Elle ne vient pas mais j’ai juste besoin d’aimer régler mon esprit alors je vais juste aller voir si tout va bien. »

Alors que le message de Mackintoch a suscité beaucoup d’inquiétude parmi les fans, la star de la télé-réalité n’a pas tardé à revenir avec une mise à jour positive, assurant à ses abonnés qu’elle et son bébé allaient « absolument bien ». Dans un autre article sur Instagram Story, Mackintosh a déclaré à ses abonnés : « Pas de panique », ajoutant que même si les médecins « surveillaient la fréquence cardiaque », son bébé à naître « n’arriverait pas de sitôt, elle va tout à fait bien ». Mackintosh a expliqué que la douleur qu’elle ressentait était due au fait que la tête de son bébé était baissée et « appuyait sur mon os pubien… Elle a ensuite encouragé d’autres personnes pouvant avoir des inquiétudes au cours de leur propre grossesse, quelle que soit leur taille, à consulter leur médecin.

« Mon conseil serait de toujours aller voir les sages-femmes / ou votre obstétricien si vous vous inquiétez de quoi que ce soit à n’importe quel moment de votre grossesse », a-t-elle écrit. « Ils m’ont vraiment rassuré de voir un ostéopathe demain, ce qui devrait soulager les douleurs pelviennes. »

Mackintosh a annoncé pour la première fois en juin qu’elle et son mari attendaient leur deuxième enfant, partageant qu’elle « ne pouvait pas garder cela pour moi plus longtemps et je suis à court de moyens de cacher ma bosse! » Le couple est déjà parent d’une fille de 17 mois, Sienna.