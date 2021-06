Une star du football accorde un coup dur à Coca-Cola .

La superstar du football Cristiano Ronaldo a fait l’actualité de deux manières mardi – l’une liée au football, l’autre non. Dans l’actualité du football, en marquant deux buts contre la Hongrie, Ronaldo est devenu le meilleur footballeur de tous les temps dans l’histoire du tournoi du Championnat d’Europe. Aucun joueur d’aucune nation n’a marqué autant de buts dans cette compétition majeure que Ronaldo.

Dans d’autres nouvelles, Ronaldo a snobé Coca-Cola. Il a retiré deux bouteilles de Coca de la table lors de sa conférence de presse. La valeur marchande de Coca-Cola a ensuite chuté de 4 milliards de dollars.

Pourquoi Ronaldo a-t-il retiré les bouteilles de Coca ? Apparemment pour des raisons de santé. Ronaldo prône une alimentation saine. Le coca n’est pas bon pour toi. Ronaldo a ponctué le propos en brandissant une bouteille d’eau et en disant « eau » en portugais.

Coca-Cola est sponsor de l’Euro 2020. C’est pourquoi les bouteilles étaient là.

La société a essayé de mettre un bon visage sur le geste de Ronaldo. Il a déclaré que « chacun a droit à ses préférences en matière de boissons » avec des « goûts et besoins » différents. Ce que les dirigeants ont dit en privé était probablement très différent.

J’aimerais penser que le retrait des bouteilles de Coca par Ronaldo était lié, au moins en partie, à la politique de réveil de Coca. Cependant, aucune preuve à ma connaissance ne soutient cette hypothèse.

Il est possible que Ronaldo ait retiré les bouteilles de Coca en partie pour protester contre le placement de produit, une forme de publicité odieuse qui associe les athlètes à des produits avec lesquels ils pourraient bien ne rien vouloir voir (comme dans ce cas). Mais rien n’indique que Ronaldo soit même au courant des intrusions de Coke dans la politique américaine.

Ronaldo ne discute pas de politique, du moins pas publiquement. Par exemple, il n’a jamais sauté dans le train de la « justice sociale ». De nos jours, sa réticence à le faire pourrait être considérée comme une déclaration politique.

De plus, Ronaldo a acheté un appartement de luxe à Trump Tower à New York (prix d’environ 18,5 millions de dollars). Autant que je sache, il n’a jamais commenté publiquement Trump. Mais sa volonté de faire des affaires avec une entreprise de premier plan liée à Trump montre, au minimum, qu’il n’est pas esclave du politiquement correct.

Enfin, il convient de noter que les parents de Ronaldo l’ont nommé d’après Ronald Reagan. Son père admirait le Gipper.

La famille est fortement catholique. Ronaldo l’est moins, mais se considère religieux.

En tant que joueur de football, Ronaldo se classe parmi les meilleurs de tous les temps. Il a commencé comme un ailier imparable, puis s’est réinventé en tant qu’attaquant imparable. Il en a fait assez dans les deux incarnations pour être considéré comme une légende basée sur l’une ou l’autre.

Je n’ai jamais pris Ronaldo parce qu’en tant que jeune joueur de Manchester United, il était un flopper incorrigible. Les fans avaient l’habitude de chanter « plongez dans une minute » sur l’air de « Guantanamera » chaque fois qu’il était sur le ballon. Il a également tenté, avec succès, de faire expulser son coéquipier de Man U de l’époque, Wayne Rooney, lors du match de quart de finale du Portugal contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2006.

Ronaldo et Rooney ont enterré cette hache de guerre immédiatement, et Ronaldo échoue moins ces jours-ci. Il a grandi sur moi à mesure que sa grandeur devenait de plus en plus manifeste.

Maintenant qu’il a porté un coup à Coke, j’apprécie d’autant plus Ronaldo, quel que soit son motif pour retirer ces bouteilles.