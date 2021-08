Une star du football laisse un message sincère à la Juventus

in

Cristiano Ronaldo retourne officiellement à Manchester United. Le club a annoncé le transfert sur les réseaux sociaux vendredi pour officialiser les choses. Le monde du football est entré dans une frénésie absolue.

C’était peut-être le plus grand joueur du monde retournant sur ses anciens terrains de jeu où il s’était d’abord fait un nom. C’est le club qu’il a mené aux titres de champion et aux victoires en Ligue des champions il y a plus de dix ans. Il était de retour, prêt à recommencer.

Et même s’il attend avec impatience ce qui va arriver avec Manchester United, il a quand même pris un moment pour apprécier les fans qu’il laissait derrière lui à la Juventus.

Ronaldo a publié une déclaration exprimant sa gratitude pour son temps là-bas dans une publication Instagram.

“J’ai donné mon cœur et mon âme pour la Juventus et j’aimerai toujours la ville de Turin jusqu’à mes derniers jours… En fin de compte, nous pouvons tous regarder en arrière et réaliser que nous avons réalisé de grandes choses, pas tout ce que nous voulions, mais quand même, nous ont écrit une très belle histoire ensemble.

Le mandat de Ronaldo avec la Juventus ne s’est pas tout à fait terminé comme tout le monde le souhaitait après une dernière saison tumultueuse, mais c’est agréable de le voir quitter les fans avec cela.

