Une star du porno félicite Billie Eilish pour avoir fait exploser des films pour adultes

Une ancienne star du porno s’est prononcée en faveur de Billie Eilish après avoir affirmé que regarder des films classés X en tant que mineur « avait détruit son cerveau ».

La chanteuse « Ocean Eyes », qui a eu 20 ans samedi, a fait la confession franche lors d’une interview avec Howard Stern la semaine dernière, affirmant qu’elle avait commencé à regarder du contenu graphique en ligne à l’âge de 11 ans.

« En tant que femme, je pense que le porno est une honte », a déclaré Eilish lors de sa discussion avec le jock choc. « Je regardais beaucoup de porno, pour être honnête. Je pense que cela a vraiment détruit mon cerveau et je me sens incroyablement dévasté d’avoir été exposé à autant de porno.

Lundi, l’ancien acteur adulte Randy Spears, 60 ans, est intervenu, déclarant étonnamment qu’il était d’accord avec Eilish.

La star du porno prolifique – qui a joué dans plus de 1 400 films hardcore de 1987 à 2011 – a déclaré à TMZ : « Billie a beaucoup de courage pour dire ce qu’elle pense d’un problème comme celui-ci. Je l’applaudis.

Eilish a critiqué l’industrie du porno, la décrivant comme une « honte ». La chanteuse a révélé de manière choquante qu’elle avait commencé à regarder du porno en ligne à l’âge de 11 ans, ce qui, selon elle, avait « détruit » son cerveau. The Howard Stern Show

Spears a déclaré qu’il n’était pas surprenant qu’Eilish se sente endommagé après avoir regardé du porno alors qu’il était un jeune enfant, déclarant: « Quand nous sommes si jeunes, notre cerveau n’a pas la capacité de digérer [hardcore porn]. Qui, sensé, voudrait que son enfant de 7 ans regarde une femme avec sept mecs ? C’est un truc assez ignoble.

Il a poursuivi: « Si votre cerveau continue de grandir et que vous avez très peu d’expérience de la vie et que vous essayez de digérer cela et de comprendre cela, je peux voir exactement comment elle pourrait se sentir de cette façon. »

Les affirmations de Spears sont étayées par des experts qui ont parlé à The Post la semaine dernière.

Spears est photographié en 1990. Il a passé 24 ans à réaliser plus de 1400 films porno. Friction

Brad Salzman, fondateur du New York Sexual Addiction Center, a déclaré qu’il n’était pas rare que des enfants commencent à regarder du porno en ligne à l’âge de 11 ans.

« Les parents ne font pas attention et il [porn exposure] peuvent les affecter pour le reste de leur vie », a déclaré Salzman. «Cela colore totalement leur perception de ce à quoi la sexualité normale est censée ressembler et cela change la façon dont ils pensent qu’ils sont censés interagir. Ils peuvent commencer à voir les autres comme des objets sexuels par opposition à des êtres humains.

Ziv Cohen, professeur adjoint clinique de psychiatrie à l’Université Cornell, a confirmé : « Pour que les jeunes enfants soient exposés [to porn] leur donne une image très biaisée et inexacte du sexe. Ce n’est pas positif pour leur perception de l’intimité et du sexe opposé.

Spears (vu en 2006) s’est prononcé contre l’industrie depuis son départ. Il dit que le porno a détruit sa capacité à avoir une relation normale et l’a laissé dépendant de la drogue..

Spears a déclaré à TMZ qu’Eilish pourrait désormais être en mesure d’aider d’autres jeunes en difficulté après avoir été exposés à du contenu graphique à un jeune âge.

« [I hope] elle utilise une partie de sa renommée comme plate-forme pour aider les jeunes filles et les jeunes hommes qui sont touchés par ce genre de chose. Il n’y a nulle part où aller pour ce genre de chose », a-t-il déclaré. « C’est une dépendance très réelle et cela peut être très dommageable pour un jeune. »

Spears a fait ses débuts dans l’industrie pour adultes au milieu des années 80, avec un rôle dans le film hardcore « The Case of the Sensuous Sinners ». Il a passé plus de deux décennies à faire des films torrides, avant d’arrêter en 2011.

L’ex-acteur adulte a révélé en 2015 qu’il s’était tourné vers le christianisme. Il a également déclaré qu’il avait lutté contre la toxicomanie au cours de sa carrière dans le porno.

Eilish a été félicité par les experts et par Spears pour avoir courageusement dénoncé l’industrie du porno. . pour Spotify

«Je devais aller travailler, faire du porno, pour pouvoir acheter de la drogue, pour enterrer la douleur de faire du porno. Alors j’allais travailler et faire du porno, pour pouvoir acheter les médicaments, pour enterrer la douleur. Et tout a tourné autour », a déclaré Spears à NextShark.

Il a également affirmé que l’industrie avait détruit ses chances d’avoir une relation amoureuse normale avec les femmes, déclarant : « J’ai perdu la capacité d’avoir une relation aimante et attentionnée. Je pensais que j’étais encore capable. J’ai été dupe.