Une star internationale bien notée cherche un moyen de sortir de Tottenham en janvier

La star de Tottenham, Joe Rodon, serait de plus en plus « frustrée » par son manque de temps de jeu et serait à la recherche d’une sortie potentielle en janvier.

L’international gallois a été signé à l’été 2020 pour 15 millions de livres sterling de Swansea, avec les Spurs, qui étaient dirigés par Jose Mourinho à l’époque, battant plusieurs autres clubs de Premier League à la signature du défenseur central très apprécié.

On s’attendait à ce qu’il y ait une période d’adaptation pour le joueur de 24 ans. Après tout, il avait troqué le championnat contre l’élite anglaise.

Mais 18 mois plus tard, le Gallois reste loin de la formation de départ.

En effet, il n’était même pas inclus dans l’équipe de la journée pour le choc reporté de dimanche avec Burnley.

Rodon a commencé lors de la défaite humiliante contre Mura en Europa Conference League. Cependant, l’héritage durable de ce match a semblé entrer dans la réflexion d’Antonio Conte pour le choc des Clarets – même si Davinson Sanchez a toujours conservé sa place après son cauchemar en Slovénie avant l’annulation du match.

Et maintenant, Football.London affirme que Rodon est ouvert à l’idée d’une sortie de prêt au cours de la nouvelle année.

Le rapport ajoute qu’il y aura probablement beaucoup d’intérêt pour la Premier League pour le joueur. En effet, un le passage potentiel à Brighton a été évoqué.

Une sortie semble probable, surtout si Conte réalise son souhait de faire venir au moins un nouveau défenseur central.

Les joueurs actuellement exposés n’ont pas fait assez pour montrer qu’ils valent la peine de rester avec, à part le blessé Cristian Romero.

La paire néerlandaise Stefan de Vrij et Matthijs de Ligt continue d’être considérée comme la cible principale de Conte.

L’attente des Spurs pourrait décrocher un accord avec l’attaquant

Pendant ce temps, l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic sera disponible pour Tottenham et Arsenal pour un prix réduit s’ils attendent l’été prochain pour le signer, selon un rapport.

L’international serbe s’est fait un nom en Italie après son départ de son pays d’origine en 2018. En fait, il a marqué 44 buts en 99 matchs alors qu’il s’approche de son jalon d’apparitions.

Mais avec sa forme est venu un intérêt de transfert important d’ailleurs. En effet, Arsenal et Tottenham seraient les principaux candidats pour le signer de la Premier League.

Cependant, le Mail on Sunday a rapporté que Manchester United avait également gardé un œil sur Vlahovic.

En tout cas, il devrait quitter Florence après refuser l’offre d’un nouveau contrat. L’accord actuel du joueur de 21 ans expire à l’été 2023. Mais la Fiorentina préférerait vendre en 2022 plutôt que de risquer de le perdre gratuitement.

Le rapport du Mail on Sunday ajoute que la Fiorentina veut 55 millions de livres sterling pour Vlahovic en janvier.

Cependant, le Corriere della Sera affirme dans un autre rapport que son prix chutera à un « maximum » de 40 millions d’euros (34 millions de livres sterling) à la fin de la saison.

La Fiorentina est consciente que, avec seulement un an de contrat à ce stade, elle ne peut pas commander plus de 50 millions de livres sterling comme elle le pouvait en janvier.

Néanmoins, 40 millions d’euros représenteraient un profit important pour le joueur qu’ils ont signé du Partizan Belgrade en 2018.

