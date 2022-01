Une star internationale du rugby anglais arrêtée pour avoir violé une adolescente

L’international anglais a depuis été libéré sous caution (Photo: .)

Un joueur de rugby à XV international anglais aurait été arrêté, soupçonné d’avoir violé une adolescente dans une boîte de nuit.

Selon le Daily Mail, le joueur, qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques, a été placé en garde à vue dimanche à la suite de l’annonce d’une attaque dans une boîte de nuit la veille.

Une femme de 41 ans a également été détenue parce qu’elle était soupçonnée d’avoir administré une substance dans l’intention de commettre une infraction sexuelle.

Un porte-parole de la police a confirmé que les deux hommes avaient depuis été libérés sous caution alors que l’enquête se poursuit.

Un porte-parole de la police a déclaré: » Des agents ont été appelés peu avant 11 heures le dimanche 9 janvier pour signaler une agression sexuelle sur une femme.

«Une femme à la fin de son adolescence aurait été agressée sexuellement.

« Un homme a été arrêté parce qu’il était soupçonné de viol et une femme a été arrêtée parce qu’elle était soupçonnée d’avoir administré une substance dans l’intention de commettre une infraction sexuelle.

« Les deux ont depuis été libérés sous caution alors que les enquêtes se poursuivent et qu’un certain nombre de pistes d’enquête sont suivies par des détectives. »



