Une star lilloise cotée à 50 millions d’euros confirme l’intérêt des Wolves cet été

Le défenseur lillois et néerlandais des moins de 21 ans, Sven Botman, a confirmé que les Wolves souhaitaient le signer cet été.

L’arrière central a connu une impressionnante campagne de percée en 2020-21 après son transfert de l’Ajax. Il a fait 47 apparitions alors que Lille a mis fin à la domination nationale du Paris Saint-Germain.

Les solides performances de Botman aux côtés de l’ancien homme de Southampton, Jose Fonte, lui ont permis de gagner des admirateurs de la Premier League.

Les deux Manchester United et Chelsea ont été liés dès le début de la fenêtre de transfert d’été. United est finalement allé chercher de l’expérience et a fait appel à Raphael Varane, tandis que Chelsea a ciblé Jules Koundé de Séville.

Wolves a maintenu un intérêt et s’est renseigné sur sa disponibilité peu avant la date limite du 31 août. Ils ont été cotés à 50 millions d’euros (42,4 millions de livres sterling), les obligeant à poursuivre des objectifs alternatifs.

Dans une interview avec le point de vente néerlandais NOS (via Sport Witness), on a demandé à Botman si les rumeurs des Wolves étaient vraies.

Il a dit: « Je ne peux pas mentir à ce sujet. » Sur la décision de rester à Lille, le défenseur a poursuivi : «[It came] du club, mais je ne pensais pas que c’était une mauvaise idée au final. J’ai une place de titulaire et je joue en Ligue des champions, donc ce n’était certainement pas mal de rester.

« Dans le football, parfois les choses vont vite, mais je crois qu’à la fin, tout se mettra en place. »

Botman a démarré la campagne 2021-22 avec brio. Il a ouvert son compte pour la saison lors du match nul 3-3 de Lille contre Metz le 8 août.

La starlette a aidé la formation française à décrocher trois victoires lors de ses trois dernières sorties. Cette série comprend une impressionnante victoire 2-0 sur Marseille peu avant la pause internationale.

Les choses ne se sont pas aussi bien passées pour Lille en Europe. Ils ont été tenus à un match nul 0-0 avec Wolfsburg lors de leur premier match de la Ligue des champions.

Les Dogues, comme on les appelle en France, ont également été battus 2-1 par le RB Salzburg.

