Une star majeure disparue lors de la réunion des acteurs

La partie Facts of Life de l’émission spéciale Live in Front of a Studio Audience de mardi soir mettait en vedette trois des acteurs originaux de la série, qui ont fait une apparition spéciale après que Jennifer Aniston, Jon Stewart et d’autres ont fini de recréer l’épisode de 1982 « Kids Can Be Cruel ». Un membre de la distribution originale manquant était Nancy McKeon, qui a joué Jo, le rôle que Kathryn Hahn a joué mardi. Le segment Facts of Life comprenait également des apparitions inopinées de Will Arnett et Jason Bateman.

Après que les producteurs exécutifs Jimmy Kimmel et Norman Lear aient présenté le spectacle, Lisa Whelchel a interprété la chanson thème de The Facts of Life. Whelchel a joué Blair dans les neuf saisons de The Facts of Life, et Aniston a recréé son rôle mardi soir. Après la fin de la performance de « Kids Can Be Cruel », Whelchel et Kimmel ont été rejoints par deux autres stars originales de Facts of Life, Kim Field et Mindy Cohn. Le personnage de Field, Tootie, a été joué par Gabrielle Union, tandis qu’Allison Tolman a joué le personnage de Cohn, Natalie.

Les stars d’origine n’avaient que des éloges pour les performances de mardi. Cohn a été particulièrement impressionné par les performances d’Ann Dowd dans le rôle de Mme Garrett. « Honnêtement, je pense que Charlotte porte un toast à Ann Dowd en ce moment même », a déclaré Cohn, faisant référence à la regrettée Charlotte Rae, qui a joué Mme Garrett dans Les faits de la vie et Diff’rent Strokes. Rae est décédé en août 2018 à 92 ans.

Les fans de longue date de Facts of Life ont été déçus que McKeon ne soit pas présent à l’événement. McKeon a récemment joué dans l’émission éphémère d’Amazon Prime Panic et a participé à Dancing With the Stars en 2018. En 2019, McKeon a également rejoint Fields, Cohn et Whelchel pour le film à vie You Light Up My Christmas.

Quelques années avant la mort de Rae, McKeon, Fields, Cohn, Whelchel et Rae se sont réunis pour un événement du Palcey Center for the Media, au cours duquel ils ont tous regardé avec tendresse l’émission. « Elle était là pour nous en tant que pair. Pas une maman », a déclaré McKeon à propos de Rae à l’époque, rapporte PEOPLE. « Elle ne nous a jamais parlé de haut. Elle ne nous a jamais fait sentir que nous étions des enfants. C’était son émission et elle y a inclus tout le monde. Alors, en regardant en arrière et en regardant quelqu’un traverser sa vie avec ce genre d’élégance , quelle grande leçon, quelle grande leçon pour moi. »

Live in Front of a Studio Audience sera disponible en streaming sur Hulu mercredi et sera rediffusé le mercredi 22 novembre sur ABC. Les faits de la vie est disponible en streaming gratuitement sur Pluto TV.