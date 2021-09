Une star oubliée de Liverpool envisage «un autre coup» lors du remaniement majeur de Klopp

Le défenseur de Liverpool Ben Davies a déclaré qu’il envisageait une autre opportunité de se frayer un chemin dans les plans du manager Jurgen Klopp l’été prochain.

Le joueur de 26 ans a été prêté à Sheffield United cette saison suite à son manque de temps de jeu à Anfield. Il avait l’air d’avoir une opportunité instantanée lors de sa signature choc pour les Reds en janvier.

Liverpool se sont retrouvés dans une crise défensive, les trois options senior étant blessées. Malgré cela, Rhys Williams, Nathaniel Phillips et la deuxième recrue hivernale de Liverpool, Ozan Kabak, ont trouvé le temps de jeu devant Davies.

De plus, avec Virgile van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip revenant de blessure, Davies est tombé dans la hiérarchie.

S’adressant à Yorkshire Live, Davies a déclaré à propos de son avenir à Liverpool: “La situation à Liverpool est maintenant très différente de celle où je suis entré en termes de défenseurs disponibles.

«J’ai pensé à cette année et à sortir et à bien jouer, en regardant bien tout le monde à Liverpool et tous ceux qui me regardent.

“Puis retourner à Liverpool et essayer d’impressionner le manager et le personnel et voir où j’en suis cet été.

“J’espère que j’aurai l’opportunité en pré-saison l’année prochaine de revenir et d’avoir une autre chance de montrer ce que je peux faire.”

Cette approche a fonctionné pour la star de Liverpool Harvey Elliott cet été. Après une période de prêt impressionnante à Blackburn, le joueur de 18 ans est entré directement dans les plans de Klopp en Premier League.

Pourtant, Davies pourrait trouver plus difficile de gagner du temps de jeu à Liverpool à son retour du South Yorkshire.

En plus de Van Dijk, Gomez et Matip, les signatures estivales Ibrahima Konate et Phillips sont des options à l’arrière.

Néanmoins, Davies ne se concentre pour l’instant que sur le réajustement au sentiment du football régulier.

Ben Davies sur Liverpool, ajustement de Sheff Utd

Davies a déclaré : « Il [Klopp] a juste dit d’en profiter et m’a souhaité bonne chance pour la saison.

«J’ai fait écho au même retour. Je suis en contact assez fréquent avec deux ou trois gars à Liverpool qui s’impliquent dans les prêts et viennent regarder. L’un vient la semaine prochaine pour discuter.

Le premier mois que j’ai passé ici a consisté à retrouver cette résilience dans mon corps.

«Je suis passé de jouer beaucoup de temps et de ne pas beaucoup m’entraîner à beaucoup m’entraîner et pas beaucoup jouer. Ce changement a été assez difficile pour mon corps, donc le premier mois a été consacré au temps de jeu et à la récupération et au retour à ce rythme.

“Pour l’avenir, je veux rester dans l’équipe, aider l’équipe et jouer autant de minutes et remporter autant de victoires que possible et j’espère que si je le fais et que j’aide l’équipe qui peut devenir une année réussie et nous pouvons essayer et ramener Sheffield United à sa place.

LIRE LA SUITE: Ferdinand coupe à travers le battage médiatique de Salah avec «le plus grand fait»

Nuno Espirito Santo en position périlleuse après le derby de Tottenham battu par Arsenal