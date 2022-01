Une star populaire d’Emmerdale repérée dans le drame de Sheridan Smith Four Lives

Shaun a joué le rôle de Gerry dans Emmerdale (Photos : ITV/BBC)

Le nouveau BBC Drama Four Lives se terminera ce soir sur BBC One. La série raconte l’histoire des victimes de Stephen Port, un tueur qui a drogué et violé quatre hommes avant de jeter leurs corps près de son domicile à Barking, Londres.

Connu sous le nom de « Grindr Killer », Port utiliserait l’application de connexion gay pour cibler les jeunes hommes.

Écrit par Neil McKay et produit par Jeff Pope, le drame est basé sur des recherches approfondies auprès des familles des victimes du meurtrier – Anthony Walgate, Gabriel Kovari, Daniel Whitworth et Jack Taylor.

Sheridan Smith joue le rôle de Sarah Sak, la mère d’Anthony, tandis que l’ancienne star d’Emmerdale Shaun Thomas incarne Paul – le frère d’Anthony.

Shaun Thomas a joué le rôle de Gerry Roberts dans le feuilleton ITV de 2017-2018.

Gerry était le compagnon de cellule de Lachlan White au Skipdale Young Offenders Institute en attendant son procès pour avoir tenté d’assassiner son grand-père Lawrence White.

Lorsque Gerry vivait dans le village, il découvrit rapidement que Lachlan n’avait pas perdu sa virginité.

Gerry a continué à embrouiller Lachlan sur le secret qui l’a mis à cran.

Au cours d’une confrontation, Gerry a survécu au toit de la Grange qui lui est tombé dessus, mais a ensuite été assassiné par Lachlan.

