Une start-up soutenue par Steve Cohen parie sur un trading de 24 heures afin que les investisseurs puissent réagir instantanément aux tweets

Le milliardaire de hedge funds et propriétaire des NY Mets, Steve Cohen, a investi dans une start-up crypto qui vise à lancer une bourse avec des échanges 24h/24.

Le fonds de capital-risque de Cohen, Point72 Ventures, dirige un tour de table de 14 millions de dollars pour 24 Exchange, une plate-forme de trading de crypto et de devises basée aux Bermudes qui veut amener le trading non-stop du monde de la monnaie numérique sur le marché boursier.

« Les mêmes personnes qui négocient des crypto-monnaies ont commencé à échanger plus d’actions en raison du mouvement GameStop et de la participation globale du commerce de détail qui [has] augmenté de manière significative », a déclaré Dmitri Galinov, fondateur et PDG de 24 Exchange. « Si Elon Musk tweete quelque chose samedi, les gens voudront acheter ou vendre des actions Tesla. »

Les séances de négociation sur le marché boursier américain commencent à 9 h 30 HE et se terminent à 16 h en semaine, et la négociation prolongée permet aux investisseurs de négocier dès 4 h et jusqu’à 20 h. peut parfois conduire à des fluctuations brutales des prix.

Un nombre record de nouveaux commerçants plus jeunes sont entrés sur le marché pendant la pandémie de coronavirus pour profiter du rebond épique des actions. L’engouement pour le commerce de détail a atteint un crescendo lorsqu’un groupe d’actions dites mèmes, dont GameStop et AMC, a grimpé en flèche lors d’une contraction massive plus tôt cette année. Les maisons de courtage en ligne telles que Robinhood, Fidelity et Charles Schwab ont toutes connu une croissance rapide au cours de la dernière année.

24 Exchange constate également une forte demande de négociation 24 heures sur 24 parmi les investisseurs étrangers.

« Les bourses d’outre-mer ont commencé à coter les actions américaines et à négocier en dehors des heures américaines », a déclaré Galinov. « Il est très clair pour nous que les investisseurs étrangers sont enthousiasmés par Apple, Tesla et d’autres grandes entreprises américaines. »

La société a déposé un projet de demande auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour approuver la négociation sur 24 heures. Galinov a déclaré s’attendre à une décision à l’été 2022.

« Nous intégrons verticalement. Nous relayons les clients de détail directement dans la bourse, en contournant le courtier. Nous combinons toutes ces classes d’actifs dans un système de gros qui s’ouvrira au détail et ils pourront bénéficier de prix bas », a déclaré Galinov.

À long terme, la société a les yeux rivés sur la titrisation de divers actifs numériques qui ne relèvent pas actuellement du domaine SEC, y compris les actifs cryptographiques et non fongibles, ou NFT.