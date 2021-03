Une start-up suisse lance un projet pilote de négoce de céréales tokenisées

Une start-up agricole suisse a testé l’utilisation d’un jeton non fongible pour réduire les coûts de commercialisation des céréales. Le système mis en œuvre par la société suisse Cerealia SA voit les jetons soutenus par 30 000 tonnes métriques de maïs blanc mexicain.

Bien que la plate-forme Cerealia ne facilite pour le moment que les accords bilatéraux, un ajout à venir permettra à des tiers d’échanger et de spéculer sur les accords de céréales à l’aide du jeton. Un système numérique réduit naturellement les coûts encourus par les négociants en céréales dans l’exécution des accords, tels que les frais de stockage, tout en réduisant la charge de la paperasse.

Les jetons auraient été utilisés par la société mexicaine Mercanta, représentant du grain qu’elle avait stocké dans un entrepôt local. D’autres détenteurs de grains et maisons de commerce peuvent émettre leur propre version du jeton, qui peut ensuite être négocié sur la plate-forme de Cerealia tout en servant de marqueur pour le grain réellement détenu.

Le directeur général de Cerealia, Filipe Pohlmann Gonzaga, a déclaré que le système tokenisé pourrait ouvrir le commerce numérique des céréales à des banques, des fonds spéculatifs et d’autres investisseurs, sans qu’ils aient à prendre la livraison physique des céréales.

Cerealia aurait suscité un intérêt d’achat pour environ 6 millions de tonnes de céréales depuis son lancement en novembre 2020, selon BNN Bloomberg. La société est présente dans près de 30 pays différents, dont le Brésil, l’Égypte et l’Ukraine, et devrait s’étendre ensuite à Singapour et en Afrique subsaharienne.