Une startup britannique veut que vous vous rendiez de Barcelone à Palma de Majorque en dirigeable pour réduire les émissions de CO2 | Vie

Cette StartUp veut ramener les dirigeables pour transporter des passagers sur de courts trajets, et l’une de ses propositions est d’aller de Barcelone à Palma de Majorque en quatre heures et demie.

Sûrement quand ils vous parlent de voyager en dirigeable ou en zeppelin vous vous souvenez du dernier vol du LZ 129 Hindenburg en 1937, l’une des plus grandes tragédies de l’aviation et qui a mis fin à l’utilisation de ces avions pour transporter des passagers.

C’est donc vraiment surprenant qu’une startup britannique vient d’annoncer qui s’apprêtent à lancer un réseau de dirigeables pour des trajets de courte distance et qu’ils permettront d’éliminer les émissions de carbone et de contribuer ainsi à l’environnement, rapporte The Guardian.

Ainsi pense la soi-disant StartUp Véhicules aériens hybrides (HAV) qui vise à aider l’industrie aéronautique en remplaçant les avions ordinaires par ses dirigeables Airlander, au moins pour les vols à courte distance.

Dans certains exemples pour l’utilisation de leurs dirigeables pour couvrir de courtes distances, ils ont nommé voyager d’Oslo à Stockholm ou de Barcelone à Palma de Majorque sur des trajets de seulement quatre heures.

Leurs dirigeables, disent-ils, pourrait aider à réduire les émissions de carbone puisque ces avions n’émettraient qu’environ 10 % des gaz à effet de serre d’un avion de ligne, et ils commentent qu’il pourrait même être réduit beaucoup plus.

PDG de HAV, Tom Grundy, a comparé leurs dirigeables aux ferries rapides. Il précise que bien que ses dirigeables soient plus lents qu’un avion, ils se passeraient du temps passé à s’enregistrer, à passer la sécurité et à attendre dans un aéroport, ce qui prendrait finalement le même temps.

HAV travaille sur des accords et des partenariats avec des compagnies aériennes existantes pour remplacer les avions commerciaux actuels par sa flotte de dirigeables, au moins sur certaines routes.

Ils commentent qu’« il existe aujourd’hui des avions conçus pour parcourir de très longues distances et parcourir de très courtes distances alors qu’en réalité il existe une meilleure solution ». Pour vendre leur produit, ils posent une question : « Combien de temps allons-nous nous attendre à avoir le luxe de parcourir ces courtes distances avec une empreinte carbone aussi importante ? »