La clairance lymphatique à l’œuvre dans un cerveau de souris. Le cerveau est lavé avec du liquide (visualisé ici en vert) pendant le sommeil pour éliminer les déchets, un processus qui se produit également chez les humains. (Image de Jeffrey Iliff)

Pendant le sommeil, notre cerveau est «nettoyé». Des vagues de fluides traversent l’organe, collectant les déchets des cellules et les envoyant via le système circulatoire.

Les scientifiques pensent que ce nettoyage peut être essentiel à la capacité du sommeil à renouveler notre esprit.

Maintenant, une startup basée en Oregon a développé un bandeau qui pourrait améliorer le sommeil et le nettoyage qui va avec. Les chercheurs prévoient de tester l’appareil sur 90 personnes dans le cadre d’un nouveau projet de 4,3 millions de dollars financé par le département américain de la Défense qui a été annoncé mardi.

Le projet évaluera également si l’appareil a des effets réparateurs sur le cerveau des personnes éveillées.

Le serre-tête est une idée originale du Brain Electrophysiology Laboratory (BEL) basé à Eugene, Oregon, et de son PDG et fondateur, Don Tucker, professeur émérite de psychologie à l’Université de l’Oregon. Le serre-tête peut à la fois mesurer l’activité électrique dans le cerveau et l’induire.

« Nous avons des talents impressionnants qui se coordonnent ensemble », pour le projet, a déclaré Tucker à ., « des scientifiques qui aiment étudier et discuter du cerveau ». Le projet comprend des neuroscientifiques de l’Université de Washington, de l’Oregon Health & Science University et d’autres institutions.

Don Tucker, PDG de BEL (Photo de l’Université de l’Oregon)

Si le projet réussit, il aura des implications pour les militaires ayant des troubles du sommeil et d’autres personnes souffrant de troubles du sommeil, déclarent les chercheurs.

Améliorer la fonction de nettoyage du cerveau avec un appareil « pourrait améliorer les effets cognitifs de la privation de sommeil aiguë et de la restriction chronique du sommeil », a déclaré Jeffrey Iliff, professeur de psychiatrie, de sciences du comportement et de neurologie à l’UW, dans un communiqué de presse. Le système cérébral a été observé pour la première fois il y a huit ans par Iliff et Maiken Nedergaard, à l’Université de Rochester à New York.

En 2013, la revue internationale Science a qualifié les découvertes d’Iliff et Nedergaard de l’une des 10 meilleures découvertes de l’année. La conférence TED d’Iliff a été vue plus de 5 millions de fois.

« Maintenant, nous espérons voir si nous pouvons utiliser ce que nous avons appris pour aider les gens à surmonter un sommeil médiocre ou interrompu et le dysfonctionnement cérébral qui s’ensuit », a déclaré Iliff, qui avec Nedergaard a surnommé le processus « clairance glymphatique ».

Le prototype de serre-tête développé par BEL permet à la fois de mesurer l’activité électrique dans le cerveau et de l’induire. Les mesures EEG du cerveau sont téléchargées sur le cloud pour analyse. (image BEL)

Le serre-tête utilise un processus appelé stimulation électrique transcrânienne pour générer une activité à ondes lentes dans le cerveau. C’est le type d’activité impliquée dans le sommeil profond, lorsque la clairance glymphatique est la plus active.

La nouvelle étude évaluera si le bandeau améliore la clairance glymphatique dans le cerveau chez les personnes endormies et éveillées, et chez les personnes en manque de sommeil. Les chercheurs mesureront également l’activité des ondes lentes et d’autres paramètres du sommeil et étudieront les effets de l’appareil sur les capacités cognitives.

L’utilisation de l’appareil pendant l’éveil est plus « spéculative », a déclaré Iliff à . dans un e-mail. Cette recherche est basée sur des études montrant que la stimulation électrique du cerveau peut induire une clairance glymphatique chez les animaux même lorsqu’ils sont éveillés. En testant si le même effet se produit chez les personnes, les chercheurs « chercheront essentiellement à » remplacer « l’une des fonctions du sommeil chez les personnes qui n’ont pas la possibilité de dormir », a déclaré Iliff dans l’e-mail.

« L’impact de l’amélioration de la clairance en l’absence de sommeil est potentiellement assez important », a-t-il ajouté.

Les données pourraient également avoir des implications pour les personnes atteintes de troubles neurologiques tels que les lésions cérébrales traumatiques, la maladie d’Alzheimer et d’autres démences, ont déclaré les chercheurs. Les scientifiques ont lié les dysfonctionnements du processus de nettoyage à la démence, bien que des recherches soient en cours.

Les résultats sont attendus au printemps prochain du projet, qui implique également des chercheurs de l’Université d’État du Montana, de l’Université du Montana et de l’Université de Caroline du Nord, Chapel Hill.

Tucker a inventé des dispositifs pour enregistrer et influencer l’activité cérébrale pendant des décennies. Il a précédemment fondé la société de neurosciences Electrical Geodesics, qui a été acquise par la société mondiale Philips en 2017 pour un montant de 36,7 millions de dollars. Philips a fermé l’entreprise de 60 personnes basée à Eugene l’année dernière et a vendu son portefeuille.

BEL compte 30 employés et est financé par le secteur privé grâce au produit de la vente précédente et à des subventions gouvernementales, a déclaré Tucker. Il a souligné certaines caractéristiques du bandeau pour . :

L’appareil peut évaluer les stades du sommeil à l’aide d’enregistrements EEG de l’activité cérébrale. La mise en scène du sommeil est effectuée sur un « nano-ordinateur » et les données EEG sont téléchargées dans la base de données BEL dans le cloud pour un traitement et une classification ultérieurs. Les médecins peuvent également examiner les données EEG via les services cloud. La mise en scène du sommeil permet aux chercheurs d’induire un sommeil profond au bon moment du cycle de sommeil (à la fin d’une étape appelée N2). Tucker et ses collègues ont récemment publié une étude montrant que l’appareil induisait de plus longues périodes de sommeil profond chez les personnes pendant les séances de nuit, par rapport à une simulation de stimulation. Les chercheurs induisent un sommeil profond en activant des impulsions de stimulation électrique transcrânienne qui sont sous la forme d’onde typique des oscillations lentes du sommeil profond. « Étonnamment, le cerveau synchronise son activité avec ce courant appliqué de l’extérieur », a déclaré Tucker, « En conséquence, les oscillations lentes sont plus importantes – et elles restent plus grandes et durent plus longtemps même après avoir coupé le courant. » Les chercheurs développent des évaluations de « l’âge du cerveau » en classant les stades de sommeil de la personne. Avec l’âge, les gens dorment moins, ce qui augmente le risque de démence. Le prototype de l’appareil est « très confortable pour dormir », a déclaré Tucker, ajoutant que « le produit final sera bien sûr plus élégant ».