Une startup spatiale propose une approche hybride du suivi des débris

Dirigée par trois fondateurs de 22 ans – Anirudh N Sharma, Rahul Rawat, Tanveer Ahmed – Digantara, la startup Space-tech est prête à s’attaquer au problème des débris spatiaux et à éliminer le risque de collisions dans l’espace. Dans le cadre de son financement initial de Kalaari Capital, la startup Space-tech a levé 2,5 millions de dollars, ce qui devrait lui permettre de lancer son premier satellite (mission de démonstration technologique) en orbite terrestre basse (LEO), bien plus tôt que prévu. .

Cette startup incubée par la Société pour l’innovation et le développement (SID) de l’Institut indien des sciences (IISc), est la première indienne à travailler dans cet espace, et à l’échelle mondiale, elle est pionnière de l’approche hybride du suivi des débris spatiaux.

Anirudh Sharma, PDG de Digantara, partage plus de détails avec Huma Siddiqui sur les projets sur lesquels travaille la société.

Voici des extraits :

Quelle est l’ampleur du problème des débris spatiaux et quelles sont les méthodes traditionnelles de détection des débris spatiaux ?

L’industrie spatiale mondiale était évaluée à plus de 400 milliards de dollars en 2018, dont 80% étaient représentés par le secteur spatial commercial. Les marchés émergents tels que l’IoT et la 5G dépendent des satellites pour leur fiabilité. La prochaine phase dans le secteur spatial sera les activités économiques extraterrestres et les puissances spatiales se préparent à une présence continue de l’humanité dans l’espace. SSA (Space Situational Awareness) est essentiel pour permettre ces missions. Actuellement, il y a plus de 3000 satellites actifs en orbite et plus de 15 000 satellites sont approuvés par les autorités. Les nations spatiales et leurs entreprises sont à juste titre préoccupées par la perte catastrophique potentielle de leur investissement en raison d’une collision en orbite. Même une telle perte découragerait les investissements dans toutes les opérations spatiales. La communauté mondiale s’inquiète d’atteindre la limite pratique d’utilisation de l’orbite et du spectre. Le risque de collision et le caractère dynamique des nouvelles missions spatiales aggravent les opérations d’allocation pour les autorités télécoms. La résolution spatiale de 10 cm des systèmes de surveillance spatiale au sol laisse 96 % d’environ 1 million d’objets spatiaux mortels non suivis et même pour les 4 % suivis, des métriques complexes (profil de l’objet et statistiques d’erreurs) ne sont pas disponibles, ce qui rend les données de suivi non pertinentes sur le plan opérationnel. Ainsi, la connaissance de la situation spatiale dérivée est terriblement inadéquate, laissant 478 milliards de dollars de risques pour les ressources spatiales et coûtant énormément aux opérateurs de satellites en épuisant rapidement les ressources en personnel et les budgets de carburant.

Une solide gestion du trafic spatial (STM) ouvrirait la voie à une gestion du trafic surface-espace nécessaire au bon fonctionnement entre les futurs fournisseurs de lancement et le secteur de l’aviation. De plus, la prise de décision basée sur les données est un besoin de l’heure et plus d’informations en temps réel et précises sont nécessaires pour conduire la prise de décision.

Une connaissance précise de l’environnement opérationnel est vitale pour les opérations de proximité de rendez-vous/opérations d’entretien des satellites (RPO/SSO). Rendant ainsi impérative une « conscience de la situation spatiale globale, pertinente sur le plan opérationnel et de qualité décisionnelle » pour les missions liées à la modification/maintenance de l’orbite, au ravitaillement, au réapprovisionnement des produits, à la mise à niveau/réparation/assemblage/fabrication, à l’atténuation/l’élimination des débris, à la remise en orbite.

De quelle technologie disposez-vous pour lutter contre ce problème ? En quoi son innovation diffère-t-elle des solutions actuelles ?

Le Space Surveillance Network (SSN) des États-Unis, le Space Surveillance System (SSS) de Russie, l’Agence spatiale européenne et quelques entreprises forment l’infrastructure actuelle de Space Situational Awareness (SSA). Ils utilisent une variété de radars au sol et de capteurs électro-optiques avancés et sophistiqués, mais on estime que plus de 129 millions de débris orbitent toujours autour de la terre en LEO, dont seuls 34 000 sont actuellement suivis. Parmi ceux-ci, il y a plus de 900 000 objets non suivis d’une taille comprise entre 1 cm et 10 cm. Alors que l’économie spatiale est en plein essor, les faiblesses systématiques des activités spatiales dominantes sont mises à jour. Avec les nouveaux acteurs et applications émergents, la principale préoccupation des décideurs politiques et des investisseurs est la capacité de survie des futures opérations spatiales. Les pertes de transmission dues à l’atmosphère et à la nature statique du système au sol ont principalement limité le statu quo actuel de l’ASS.

« Résoudre le problème de la gestion du trafic spatial et de la durabilité à partir de l’espace » est ce que Digantara fait en un mot. Nous développons une plate-forme de surveillance spatiale active pour suivre les objets spatiaux à travers sa constellation de nano-satellites à haute résolution d’objets spatiaux ; aider les parties prenantes et les régulateurs de l’industrie spatiale à connaître la situation précise à propos et autour de leurs actifs spatiaux d’une valeur de plusieurs millions de dollars, les protégeant contre la destruction lors de collisions en orbite et fournissant des informations critiques en temps réel pour élever efficacement la gouvernance spatiale .

Qui seront les bénéficiaires des données de Digantara et comment vont-elles aider l’industrie spatiale dans son ensemble ?

Les données collectées par la constellation dédiée à la surveillance spatiale de l’entreprise constituent la source de données mondiale la plus haute résolution sur la connaissance de la situation spatiale. Cela sera utilisé pour créer une visualisation de la connaissance de la situation spatiale, fournissant ainsi un soutien aux opérations de mission de bout en bout et de multiples services en aval. Digantara fournira ses services SSA à grain fin sur un modèle basé sur un abonnement pour atténuer les pertes et les menaces posées par les petits débris. Avec les données collectées par sa constellation de nano-satellites, traquer les petits débris hostiles ; la nouvelle industrie spatiale pourrait en bénéficier en termes de sécurité de passage et d’évaluation des risques. L’augmentation de la durabilité des opérations dans l’espace augmentera également la probabilité commerciale de l’activité spatiale tout en réduisant les menaces de dommages dus aux débris spatiaux. Les données sont également indispensables pour les futures missions spatiales telles que la réduction des débris, la fabrication spatiale et les vols spatiaux habités.

Quel avenir pour la technologie spatiale dans l’espace SSA (Space Situational Awareness) et STM (Space Traffic Management) ?

Le secteur spatial est en pleine mutation. Les missions spatiales devraient être multipliées par dix au cours des 10 prochaines années. Avec ce rythme d’augmentation, assurer la pérennité des opérations dans l’espace sera un défi majeur. Un énorme problème de régulation de l’espace et de la gestion du trafic spatial nous attend. Ce problème s’aggrave encore dans la ceinture orbitale la plus utilisée de LEO. Par conséquent, ils ont des chances très faibles ou négligeables de subir une collision avec même un plus petit morceau de ferraille. Avec une quantité croissante de déchets, en particulier sur les orbites les plus utilisées de LEO (~ 600-900 km d’altitude), il devient extrêmement essentiel d’assurer la pérennité des satellites, car toute collision ne fera qu’ajouter à la quantité de déchets. ces orbites non seulement risquées et inutilisables mais aussi, plus difficiles à franchir. « La transparence et la coordination sont la clé d’un environnement spatial durable »

Quelle est l’expertise de l’équipe derrière Digantara ?

Digantara abrite des experts dans les secteurs verticaux dédiés à l’espace avec une solide expérience dans l’industrie spatiale. Les membres de l’équipe soutenus par le Dr Satyanarayana Malladi, ex-ISRO qui occupe le poste de directeur scientifique de Digantara, ont une riche expérience dans le développement de systèmes satellitaires et de charges utiles avec des équipes de personnes de divers horizons techniques, administratifs et sociaux. Ils ont déjà travaillé sur des technologies telles que le LiDAR multi-longueurs d’onde, le LiDAR spatial, la charge utile de biologie spatiale avec contrôle thermique de précision, la structure et les mécanismes, le gyroscope laser en anneau, le désignateur laser, le radar à bande L et les LiDAR atmosphériques.

L’équipe multiforme d’architectes spatiaux développe une suite de solutions SSA complète et brevetée pour la modélisation d’objets spatiaux résidents (RSO) de la taille d’un centimètre et la météo spatiale en LEO. Leur crédibilité leur a également valu plus de 100 000 USD de subventions et une pléthore de prix et de reconnaissances sur diverses plateformes nationales et internationales, notamment des partenariats, des contrats et des projets de R&D avec des sociétés spatiales établies de premier plan.

