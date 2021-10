Une statistique majeure confirme l’adoration de Declan Rice pour son coéquipier de West Ham

De nombreuses personnalités de West Ham ont été impressionnées par une jeune star, dont le vice-capitaine Declan Rice et l’entraîneur de l’équipe première Stuart Pearce.

Jambon occidental ont frappé le sol en courant cette saison, imitant leur meilleure forme de la dernière campagne. Les Hammers occupent la quatrième place de la Premier League et n’ont pas encore perdu un match de la Ligue Europa.

En plus de leur début impressionnant, l’équipe d’East London a terminé celui de Manchester City monopole de quatre saisons sur la Coupe de la Ligue mercredi soir. En effet, les hommes de David Moyes ont finalement mis fin à la séquence de cinq ans d’invincibilité de City dans la compétition, les battant aux tirs au but après un match nul 0-0.

Un jeune joueur a été un facteur clé dans une grande partie du succès de West Ham cette saison lorsqu’il a joué.

Ce joueur est Ben Johnson, qui a remplacé Vladimir Coufal à l’arrière droit au milieu de ses blessures. Johnson a impressionné beaucoup pendant son temps dans la partie, y compris le riz.

Rice est allé sur Twitter après le match de Man City pour exprimer son admiration pour Johnson. « Ben Johnson, qui est tout, » at-il tweeté.

Johnson a disputé six matchs cette saison et a été une figure cruciale du succès de West Ham. En tant que tel, l’équipe n’a pas encore concédé avec l’Anglais sur le terrain.

De plus, le jeune n’a pas encore perdu un duel au sol ou n’a pas été dribblé, par Matchday365.

Cette statistique est d’autant plus impressionnante lorsque l’on prend en compte les joueurs qu’il a affrontés au cours de cette séquence.

Johnson était contre Rahim Sterling, et plus tard Jack Grealish contre City. Contre Manchester United, il a affronté Jadon Sancho – tous les internationaux anglais – et tous ceux qui n’ont pas réussi à améliorer le joueur de 21 ans.

Stuart Pearce félicite Johnson

L’entraîneur de l’équipe première de West Ham, Stuart Pearce, a également eu de bonnes choses à dire sur Johnson, et pense que l’attitude positive du jeune est un bonus.

« Eh bien, la chose la plus importante à propos de Ben est que chaque fois que vous le dépassez ou que vous le rencontrez le matin, il a le sourire aux lèvres. Il intègre toutes les connaissances que vous pouvez lui transmettre », a-t-il déclaré via football.london.

« Il est un professionnel merveilleux pour traiter et travailler. Nous sommes également très fiers de l’avoir retiré de notre système académique, ce qui est un vrai plus pour nous. Surtout avec la connexion à ce club avec l’Académie.

« Et je pense qu’il se développe et s’améliore de plus en plus et comme avec tous les jeunes joueurs, plus ils ont de temps de jeu, mieux ils s’amélioreront, donc je suis ravi pour le garçon. »

En effet, le développement de Johnson sera aidé avec l’aide de grands entraîneurs comme Pearce. De plus, s’il continue à jouer aussi bien qu’il l’a fait, il sera sûrement dans les plans de West Ham pour les années à venir.

Antonio Conte est-il le bon successeur potentiel d’Ole Gunnar Solskjaer pour Man Utd?