Une statue égyptienne antique a stupéfié les chercheurs après avoir « changé » la compréhension des pharaons | Sciences | Nouvelles

Un égyptologue discute d’une découverte hiéroglyphique « surprise »

Des archéologues, des historiens et d’autres chercheurs ont versé des reliques découvertes à travers l’Égypte. Le pays a l’une des histoires les plus longues et les mieux enregistrées au monde. William Matthew Flinders Petrie, archéologue et égyptologue britannique, a apporté de précieuses contributions aux techniques et méthodes de fouilles sur le terrain en Égypte à la fin du XIXe siècle.

Il a inventé une méthode qui a rendu possible la reconstruction de l’histoire à partir des vestiges de cultures anciennes.

L’une de ses découvertes les plus importantes et les plus vénérées a eu lieu en 1884 lors des fouilles du temple de Tanis, où il a trouvé des fragments d’une statue colossale de Ramsès II.

Ramsès était un grand pharaon, qui est souvent considéré comme le chef le plus célèbre et le plus puissant du Nouvel Empire – une période qui était elle-même l’ère la plus puissante de l’Égypte ancienne.

En mars 2017, une équipe de chercheurs effectuait des fouilles dans un quartier du nord-est du Caire, le territoire autrefois habité par Ramsès.

Égypte ancienne : la statue a « changé » la compréhension des chercheurs des pharaons et de l’histoire égyptienne (Image : Youtube/Smithsonian Channel/GETTY)

William Matthew Flinders Petrie : l’archéologue et égyptologue britannique a apporté des contributions vitales (Image : GETTY)

Les archéologues approchaient de la fin de leurs fouilles de cinq ans et avaient déjà trouvé une myriade de reliques de l’époque de Ramsès, y compris un temple vieux de 3 000 ans construit par le pharaon lui-même.

Alors que les choses se terminaient, les creuseurs à l’autre bout du site ont fait signe au co-directeur des fouilles, le Dr Dietrich Raue.

Ce qui a été découvert sous le béton a été exploré lors du documentaire de la Smithsonian Channel, « Secrets: The Pharaoh in the Suburbs ».

Les ouvriers ont décollé du trottoir et ont découvert une structure de pierre, réalisant bientôt qu’ils se tenaient au sommet d’un coffre géant.

Ramsès II : il était considéré comme l’un des plus grands pharaons égyptiens du Nouvel Empire (Image : GETTY)

Un gros torse s’est révélé avant qu’une tête ne soit retirée des eaux souterraines profondes, la statue entière ayant été enterrée la tête en bas.

Il était fait de quartzite, l’un des matériaux les plus prisés de l’Antiquité et un indicateur de l’importance de la structure.

Le narrateur du documentaire a noté: « Les archéologues ont réalisé qu’ils venaient de faire la découverte de leur vie – la statue géante d’un pharaon. »

L’identité de la statue devait initialement être celle de Ramsès : sa taille et le fait qu’elle soit sculptée dans du quartzite indiquaient tous qu’elle appartenait à l’un des plus grands.

Psamtik I : En dehors de l’égyptologie Psamtik est relativement inconnu (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Statues anciennes : la structure a été retrouvée en gros fragments (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Une série de hiéroglyphes avait en quelque sorte été conservée le long du côté de la statue et révélait l’identité de la structure, celle-ci appartenant à un pharaon relativement inconnu, Psamtik I.

Pendant le règne de Psamtik, on croyait que l’Égypte avait passé ses jours de gloire.

L’incertitude économique et politique s’était ensuivie et avait privé le royaume autrefois puissant de sa prétention à la gloire.

Cependant, le Dr Chris Naunton, un égyptologue s’exprimant lors du documentaire, a expliqué que la statue avait complètement changé la compréhension des égyptologues de cette période et, par extension, des pharaons.

Sites de l’Egypte ancienne : certains des sites les plus emblématiques de l’Egypte ancienne cartographiés (Image : Express Newspapers)

Il a déclaré: « Ce n’étaient plus les jours de gloire.

« L’Egypte n’était pas aussi riche qu’elle l’avait été, elle ne contrôlait pas le même territoire, elle n’avait pas le même empire.

« On avait pensé jusqu’à présent que le pharaon n’avait pas vraiment les moyens de construire des statues à cette échelle.

« Mais cette statue change tout cela. »

Les historiens antiques semblent n’avoir pas beaucoup couvert Psamtik, avec des récits peu nombreux et espacés.

Hiéroglyphes : les gravures sur le côté de la statue ont révélé que Psamtik était le propriétaire légitime (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Il a gouverné l’Égypte pendant 54 ans à partir de 664 av.

Selon l’historien grec ancien Hérodote, Psamtik était l’un des 12 co-dirigeants et a obtenu l’aide de mercenaires grecs afin de devenir le seul souverain de l’Égypte.

Sa statue géante a été sculptée dans l’ancien style classique de 2000 avant JC, dans le but d’établir une résurgence de la grandeur et de la prospérité de l’ancienne période classique.

Son état suggérait qu’il avait été détruit à un moment donné.

Le Dr Raue pense qu’il a été soit démantelé sous la Rome impériale par les premiers Christinas, soit par des dirigeants musulmans aux Xe ou XIe siècles qui auraient pu réutiliser le matériau pour les fortifications du Caire.