Une statue représentant les fesses d’un lutteur de sumo a-t-elle ruiné un cavalier aux Jeux olympiques ?

Les Jeux olympiques de Tokyo ont été relativement sans incident jusqu’à présent. C’était jusqu’à l’équitation, où les chevaux semblaient instables et nerveux toute la journée. Annika Schleu, qui semblait destinée à une médaille en pentathlon, a vu son après-midi gâchée lorsque son cheval a refusé de sauter.

Imaginez : vous arrivez 4ème à Rio, vous repartez, vous vous entraînez si dur, « Tokyo sera mes Jeux ». Le grand jour arrive et ça se passe à merveille, vous avez l’une des plus grosses pistes de l’histoire des #Olympiques. Et puis un cheval au hasard ruine votre rêve. Écrasement pour Annika Schleu pic.twitter.com/sbXI3C8Ox1 – Jason Keen (@Jason_Keen) 6 août 2021

Ce n’était que le début des problèmes liés aux chevaux. Les choses ont empiré dans Equestrian, et dans la foulée, les gens cherchaient des réponses. Qu’est-ce qui s’est passé? Les chevaux utilisés aux jeux n’étaient-ils pas à la hauteur ? À la recherche de réponses, un coupable a été trouvé : un gros vieux cul.

Photo de Julian Finney/.

L’une des caractéristiques du parcours équestre olympique était une statue extrêmement réaliste d’un sumo, qui était curieusement placée à côté d’un des sauts de l’arène. Il y avait des spéculations que le derrière bulbeux et réaliste fournissait une distraction aux chevaux essayant de se concentrer sur l’événement. Il était destiné à être l’une des nombreuses décorations traditionnelles du parcours, avec des statues de geisha et de tambours taiko, mais le sumo était différent. Le cavalier britannique Harry Charles a expliqué à l’Associated Press pourquoi il pensait que les fesses étaient un problème.

« Quand vous arrivez, vous voyez un grand gars (les fesses) » […] J’ai remarqué que quatre ou cinq chevaux étaient vraiment effrayés par ça.

Réalisant que le sumo se révélait être une distraction, les organisateurs ont retiré la statue de sumo pour que la compétition reprenne sans interruption – mais à ce moment-là, le mal était fait. La question est la suivante : les chevaux pourraient-ils vraiment être effrayés par les fesses à un point tel qu’ils refuseraient d’écouter les commandes ?

Un article de 2013 de Horse Nation a exploré ce qui fait peur à un cheval, et cela se résume à leurs instincts naturels en tant qu’animal de proie.

« Pour survivre dans la nature, un cheval doit être constamment à l’affût des prédateurs. Ils scannent avec leurs yeux (et se souviennent qu’ils peuvent voir près de 360 ​​degrés autour de leur corps), écoutent tout ce qui se passe et respirent toutes les odeurs qui s’en dégagent.

Alors imaginez que vous êtes un cheval pendant une seconde. Vous êtes déjà mis dans un environnement étranger et monté sous pression, maintenant vous faites face à un énorme saut et vous rencontrez un cul géant. Vous ne savez pas si c’est une statue ou un animal sauvage que vous n’avez jamais vu auparavant, sur le point de vous dévorer. Vous n’allez pas sauter et vous mettre dans une position vulnérable comme ça, vous allez décoller et être n’importe où sauf dans cette zone.

C’est comme la vieille chanson du cheval :

Ces chevaux n’aiment pas les grosses fesses et ils ne voleront pas

Vous autres équidés ne pouvez pas nier.

Quand un sumo entre avec une taille en pagne

et met cette chose thicc dans votre visage, vous vous faites jeter.