Une stratégie marketing équilibrée, clé d’une croissance à long terme : Nielsen

Les spécialistes du marketing ont toujours été contraints de fournir un retour sur investissement mesurable pour leurs efforts, mais la demande de croissance s’est accentuée alors que le monde se tourne vers un avenir post-pandémique

Au début de la pandémie, les marques de toutes les catégories ont réduit leurs efforts de marketing afin de préserver les budgets. Après plus d’un an à vivre dans une pandémie, le monde s’acclimate à de nouvelles réalités, et les spécialistes du marketing doivent penser à utiliser à la fois des tactiques d’activation et de marketing de marque au lieu de doubler les premières, selon le rapport de Nielsen « Prenez le contrôle de votre marque ». . “Il n’y a pas de vente à découvert sur l’importance d’être en mesure d’engager ceux qui sont prêts à acheter, mais un marketing efficace nécessite plus que des activations de milieu et de bas de l’entonnoir, même en cas de pandémie”, a-t-il ajouté.

Selon le rapport, les spécialistes du marketing ont toujours été contraints de fournir un retour sur investissement mesurable pour leurs efforts, mais la demande de croissance s’est accentuée alors que le monde se tourne vers un avenir post-pandémique. Comme le suggèrent les apprentissages publics (et privés) d’autres marques, cette croissance doit être abordée avec des stratégies de marketing équilibrées qui élèvent les efforts de renforcement de l’entonnoir supérieur et de la marque pour travailler en tandem avec les efforts du milieu et du bas de l’entonnoir. Il est important de noter que les efforts de renforcement de la marque sont un levier pour stimuler les ventes. La base d’expérience de Nielsen montre qu’en moyenne, un gain d’un point dans les indicateurs de marque tels que la notoriété et la considération entraîne une augmentation des ventes de 1 %. Les efforts en haut de l’entonnoir génèrent également un éventail d’avantages auxiliaires qui peuvent améliorer l’efficacité des activations de ventes.

Il est à noter que le besoin de sensibilisation n’a jamais été aussi important pour les marques. Compte tenu de la prévalence du choix et de l’accès, rester en tête des consommateurs pourrait faire la différence lorsqu’une vente est en jeu. Les données de Nielsen montrent que le marketing représente 10 à 35 % du capital d’une marque. L’équité vient aussi de la visibilité, comme voir un produit sur une étagère ou une signalétique sur une devanture, ainsi que de l’utilisation régulière du produit, comme le rappel subtil d’une marque automobile à chaque fois que vous conduisez votre voiture. Les propriétaires de marques tiennent souvent pour acquis ces sources de capitaux non commerciales, mais aujourd’hui, c’est une proposition risquée, a souligné l’étude.

Le rapport a également souligné que la création et le maintien d’une marque nécessitent plus que le simple maintien des ventes. Avec cette idée, les marques doivent comprendre que les canaux qui sont parfaits pour stimuler les ventes peuvent ne pas être idéaux pour accroître la notoriété. Bien qu’il existe une corrélation modeste entre l’efficacité d’un canal pour les efforts de la partie supérieure de l’entonnoir et son efficacité pour les efforts de la partie inférieure de l’entonnoir, cela n’est pas particulièrement utile lorsqu’il s’agit de faire des choix d’investissement. L’étude de l’efficacité des canaux pour générer des ventes à long terme aide les spécialistes du marketing à comprendre à quel point un canal particulier est puissant pour accroître la notoriété et d’autres mesures de la partie supérieure de l’entonnoir qui ont des effets latents sur les ventes.

De plus, lorsque les consommateurs apprennent à connaître une marque, le message de cette marque est essentiel. En plus d’être conscientes des différents états de besoins personnels, les marques doivent être conscientes du monde plus large dans lequel elles (et leurs clients) vivent. Par exemple, une enquête menée par Nielsen et Wizer au deuxième trimestre 2020 a révélé que 90 % des Américains exprimé être plus favorable aux entreprises qui aidaient les consommateurs pendant la pandémie. Maintenant, plus de 14 mois après le début de la pandémie, les conditions ont évolué, 55% des Américains de 18 ans et plus pensant qu’ils pourraient reprendre leurs routines normales cette année. Il est important de noter que les consommateurs ont probablement été confrontés à de nouvelles informations presque chaque semaine pendant la pandémie, et ces informations informent leurs croyances et leur état d’esprit. C’est là que le message de la marque entre en jeu, à la fois dans et hors d’une pandémie.

Lire aussi : Tute Consult embarque Shweta Mehrotra en tant que responsable de la stratégie

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.