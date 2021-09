Une structure de brique et de mortier et les médias sociaux joueront un rôle essentiel dans la survie du secteur de la vente au détail

Alors que les structures physiques s’occupent de la logistique, de la communication, de l’approvisionnement et du stockage, les magasins peuvent tirer parti des médias sociaux pour engager les clients.

Par Raghav Sood

Les turbulences économiques provoquées par la pandémie de COVID-19 ont eu un impact dévastateur sur le secteur de la vente au détail. Le commerce de détail, le deuxième employeur du pays, fournit du pain et du beurre à une grande partie de la population. Alors que les détaillants essaient de rester à flot pendant la crise, les restrictions des magasins, les restrictions plus strictes, les fermetures anticipées de magasins et les fermetures de week-end les ont encore plus affectés. Les défis posés par la pandémie ont amené les détaillants à trouver des moyens d’engager les clients et d’exploiter leur entreprise en s’adaptant aux tendances et en soutenant leurs activités et leurs investissements.

Pourquoi les médias sociaux sont-ils importants pour le secteur de la vente au détail?

Le monde est passé aux achats en ligne en raison des nombreuses raisons posées par la pandémie. L’année dernière, le secteur du commerce électronique a enregistré une croissance en volume de 94% par rapport à l’année précédente. La raison en est que de nombreux utilisateurs se convertissent au numérique. Le nombre d’internautes en Inde a augmenté de 47 millions (+8,2%) entre 2020 et 2021, tandis que le nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux en Inde a augmenté de 78 millions (+21 %) au cours de la même période. Ce nombre constitue 32,3% de la population totale en janvier 2021.

Avec de nombreuses personnes qui se convertissent au shopping numérique, il est grand temps que les magasins physiques tirent parti des médias sociaux pour soutenir leur activité. La structure de brique et de mortier combinée aux médias sociaux a le pouvoir incroyable de soutenir le secteur de la vente au détail. Alors que les structures physiques s’occupent de la logistique, de la communication, de l’approvisionnement et du stockage, les magasins peuvent tirer parti des médias sociaux pour engager les clients et ouvrir la voie à la croissance de l’entreprise grâce à une visibilité accrue et à la reconnaissance de la marque sur le marché.

La présence sur les réseaux sociaux n’augmente pas seulement le nombre de clients en ligne, mais aide également à établir le nom de la marque. Les médias sociaux affectent les décisions d’achat de 34% des acheteurs, selon les statistiques. Aujourd’hui, avec des utilisateurs accros aux médias sociaux, une campagne sur les médias sociaux pour commercialiser ces magasins de détail peut aider à atteindre leur public cible en un rien de temps.

De plus, le marketing des médias sociaux génère du trafic pour les magasins de détail. Les détaillants utilisent les médias sociaux pour faire connaître, acheter, fidéliser et défendre leur marque.

Voici quelques raisons pour lesquelles le secteur de la vente au détail devrait tirer parti des médias sociaux pour relancer l’industrie :

Atteindre les clients

Les médias sociaux donnent au secteur de la vente au détail une marge d’expansion. Cela permet également d’atteindre plus de clients cibles et de comprendre leur comportement d’achat. Les magasins physiques peuvent en outre promouvoir de nouveaux produits et évaluer leur portée auprès des masses.

L’écoute sociale pour améliorer l’expérience client

L’engagement client est la clé pour maintenir l’élan de toute entreprise en cours d’exécution. Les outils d’écoute sociale permettent aux entreprises de mieux comprendre leurs clients et d’élaborer des stratégies en conséquence. Répondre aux requêtes, communiquer et résoudre les problèmes aide à promouvoir le magasin à long terme.

Comprendre les tendances émergentes des marchés

Les médias sociaux permettent aux marques de déterminer les tendances en cours en fonction des préférences des clients, de suivre les termes clés du secteur via des hashtags et de tirer parti des groupes de discussion dans différentes zones géographiques. Par conséquent, cela permet aux marques de définir leur position sur le marché en conséquence.

Promouvoir l’image de marque

Les médias sociaux rendent une marque familière en raison d’une visibilité constante quel que soit l’emplacement, ce qui est relativement impossible dans un magasin physique. De plus, l’identification des influenceurs clés qui s’alignent sur les principes des marques est essentielle pour stimuler les ventes et approuver l’image de marque.

La véritable opportunité réside dans la réponse au changement et en se concentrant sur une adaptation rapide aux médias sociaux. Les habitudes numériques des clients ont radicalement changé depuis le début de la pandémie. Les gens s’appuient sur les médias sociaux pour effectuer leurs achats et communiquer avec les marques. Avoir une présence sociale ouvrira un canal de communication bidirectionnel avec les clients en comprenant leurs besoins et en les engageant positivement. Les médias sociaux donnent aux magasins physiques la portée souhaitée lorsque les clients ne peuvent pas les atteindre physiquement.

L’auteur est co-fondateur de Skin Elements. Les opinions exprimées sont personnelles.

