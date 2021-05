Une suggestion modérée pour une résolution rapide de notre impasse partisane ⋆ 10z viral

«Pouvons-nous tous nous entendre. Pouvons-nous nous entendre.

– Rodney King, 1992

Depuis longtemps, notre capacité à nous gouverner nous-mêmes a été entravée par l’incapacité de nos deux partis politiques à trouver un terrain d’entente. Il ne semble y avoir rien sur lequel nous puissions nous entendre. Compte tenu de l’implacabilité des deux parties, comment pouvons-nous faire des progrès dans la lutte contre les nombreux maux de la nation ?. Si quelqu’un pouvait proposer une solution à l’impasse qui nous retient, une telle personne mériterait sûrement une statue en son honneur, placée à l’extérieur du bâtiment du Capitole à Washington, DC.

Et même si, personnellement, je serais tout à fait trop modeste pour accepter un tel honneur, j’ai quelques idées sur la façon dont nous pouvons nous libérer de la calcification de notre système politique et peut-être même réconcilier les différences entre les deux partis à travers une série de compromis indispensables.

Il semble que les démocrates devront faire des concessions aux républicains si nous espérons un jour atteindre la bi-partisanerie que tout le monde semble considérer comme essentielle pour progresser. Les républicains ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas d’humeur à faire des concessions sur quoi que ce soit. Le moment est peut-être venu pour les démocrates d’intervenir et de démontrer à quel point nous sommes plus grands, comment nous pouvons dépasser les petites différences et céder du terrain dans l’intérêt de marcher main dans la main avec nos concitoyens fascistes.

Par exemple, étant donné que la nation continue de se chamailler sur la question du nombre de Noirs que la police est autorisée à tirer, pourrait-il être possible d’arriver à une limite de sacs, une limite fixée au nombre de suspects noirs que chaque flic serait légalement autorisé à tirer dans une année donnée. Sûrement deux partis politiques, principalement composés de blancs adultes, pourraient trouver un nombre acceptable à droite et à gauche. Peut-être que les républicains, dont beaucoup sont diplômés de nos meilleures universités et ne sont sûrement pas stupides, pourraient accepter une limite de sac raisonnable, et peut-être que les démocrates pourraient donner juste un peu de terrain dans l’intérêt de forger une bi-partisanerie avec leurs «amis» à travers le rayon. «Venez, raisonnons ensemble», pour citer les mots célèbres de Lyndon Baines Johnson. Si les démocrates pouvaient s’entendre sur une limite légale de deux noirs morts par flic, nous pourrions peut-être mettre fin à cette impasse par an. Oh bien sûr, nous savons que Mitch et le gang sont des négociateurs avisés, alors nous pouvons nous attendre à une contre-offre qui doublerait le nombre acceptable de tirs mortels de la police contre des Noirs. Et puis, bien sûr, les libéraux pourraient faire une contre-offre sur laquelle nous pourrions tous être d’accord. C’est le vieil art de la transaction. Trois hommes, femmes ou enfants noirs morts par flic pourraient être le point idéal pour un compromis souhaité et souhaitable. Même des citoyens noirs raisonnables pourraient soutenir un tel compromis, n’est-ce pas? Après tout, ce serait dans l’intérêt de tout le monde et cela donnerait sûrement à la communauté noire le sentiment que la vie des Noirs importait, peut-être un peu moins qu’elle ne l’aurait espéré. Trois noirs morts par flic pourraient être considérés comme un très petit prix à payer pour l’unité nationale. Une fois que cette question épineuse a été convenue, nous pourrions passer à d’autres domaines et la guérison de la division pourrait se poursuivre.

Ensuite, nous pourrions passer aux tentatives des législateurs républicains pour supprimer le vote dans les communautés clés, en particulier les communautés de couleur. Cela aussi semble être un problème avec une solution que des gens raisonnables pourraient trouver. Bien sûr, les démocrates pensent que chaque vote devrait compter, et que le droit de vote pour tous est un principe fondamental, mais comme le dit la chanson, «vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez», une notion que tout être humain adulte devrait reconnaître comme triste, même si vrai. Les libéraux pourraient certainement être à la hauteur du sens de notre croyance, devenir plus tolérants en se relâchant sur notre insistance sur le fait que ce doit être notre voie ou l’autoroute. Disons, par exemple, que les républicains d’un État particulier voulaient rendre les bulletins de vote par correspondance illégaux dans les districts dominés par des électeurs noirs ou bruns, et supposons en outre que ces membres de droite voulaient faire du bureau de vote le plus proche à moins de trente kilomètres des districts connus pour être fortement enclins à voter pour les démocrates et / ou les socialistes. Les gens raisonnables ne pourraient-ils pas faire de compromis en réduisant de moitié cette distance, obligeant les électeurs noirs ou bruns à trouver leur chemin vers un bureau de vote situé à seulement dix miles de chez eux? La plupart des gens de couleur ne seraient-ils pas prêts à aller littéralement les kilomètres supplémentaires dans l’intérêt de forger une unité viable entre nos deux partis politiques? Leur demander de sortir un peu de leur façon de voter serait-il trop demander? Comme tant de gens l’ont déjà dit, «la liberté n’est pas gratuite», les Noirs seront donc certainement disposés à monter dans le bus et à payer ces cotisations dans l’intérêt de la démocratie. Un petit prix à payer pour la liberté de vote.

Une autre question clé qui nous divise est le débat sans fin sur une fiscalité équitable. Peut-être que ceux d’entre nous à gauche pourraient tirer un peu du poids sur la taxation des riches. Les riches n’ont-ils pas assez souffert de toutes les restrictions imposées au capitalisme de marché libre? N’ont-ils pas lutté pour garder les Américains au travail malgré une série de réglementations gouvernementales gênantes? Et les riches n’ont-ils pas les moyens de se soustraire aux impôts même si nous augmentons les taux qu’ils paient, même de beaucoup? Bien sûr, bon nombre de nos sociétés ne paient actuellement aucun impôt, même si elles sont souvent les bénéficiaires de largesses du gouvernement sous la forme de diverses subventions. Et oui, vous pouvez souvent entendre ceux d’entre nous du côté gauche de l’allée évoquer les années Eisenhower, à l’époque où les riches payaient un taux d’imposition de 90% et réussissaient toujours à garder les toits au-dessus de leurs têtes et les domestiques dans leurs maisons. Mais ce furent sûrement des années cauchemardesques pour la croûte supérieure. néanmoins. Maintenant, Biden et les Démocrates tentent de relever le taux d’imposition des très riches à peu près à ce que leurs employés doivent payer, ce qui était le cas avant que Bush, puis Trump, ne réduise les impôts des riches. Mais ne pouvons-nous pas reconnaître la menace pour les emplois américains qui accompagne ces augmentations d’impôts? Cela nous tuerait-il si nous attendions un peu plus longtemps que les choses commencent à se répandre sur nous, comme Reagan nous l’a promis il y a si longtemps? Peut-être avons-nous abandonné trop rapidement le rêve qui fuit de Reagan.

Avec juste un peu de volonté de céder du terrain, des progrès peuvent être réalisés pour améliorer les choses. Après tout, à quel point devrions-nous être rapides pour savoir que des sacrifices doivent être consentis pour avancer.

Ou pour bouger du tout.

_______