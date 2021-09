Une suite de productivité Game Boy a été entièrement financée sur Kickstarter

Image : via Kickstarter

Avez-vous déjà voulu un ensemble complet d’applications productives pour la Game Boy originale ? Alors ce Kickstarter est peut-être pour vous. Présentation de la Game Boy Productivity Suite… une cartouche “tout-en-un” avec des applications comme une horloge, un bloc-notes et une calculatrice. Il offre apparemment un niveau de « confidentialité et de sécurité » auquel la technologie moderne ne peut tout simplement pas rivaliser.

Oui, c’est un peu une blague, mais le projet a déjà bel et bien dépassé son objectif de 2 000 dollars canadiens et devrait sortir vers avril de l’année prochaine. Si vous décidez de montrer votre soutien, les niveaux de soutien commencent à 10 $ pour une copie numérique de l’application de calculatrice, et au-delà, vous pouvez vous engager à recevoir une version physique.

« Les professionnels et les universitaires en déplacement d’aujourd’hui ont besoin des bons outils pour réussir dans cette économie. Jamais auparavant autant d’outils permettant de gagner du temps n’avaient été proposés en un seul endroit comme la suite de productivité GB. Si vous recherchez l’avantage dont vous avez besoin pour aller de l’avant de la concurrence et soyez remarqué, ne cherchez pas plus loin.”

Certains des objectifs ambitieux incluent la localisation internationale et une application de liste de tâches (les deux ont déjà été financés). Si le support continue, il y a une application “grammage du papier” et un objectif “Super GamePak Enhanced” à atteindre. Au moment de la rédaction de cet article, le projet Kickstarter a encore 36 jours et a collecté un peu plus de 4 000 $. Apprenez-en plus sur la page Kickstarter.

Avez-vous déjà voulu quelque chose comme une suite de productivité pour votre Game Boy ? Laissez un commentaire ci-dessous.