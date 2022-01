Une superbe frappe couronne l’affichage de l’as de Chelsea dans un tirage au sort frénétique mais frustrant de Liverpool

Chelsea a riposté après deux buts de retard dans une première mi-temps intense pour remporter un match nul 2-2 avec Liverpool, un résultat plus bénéfique pour Manchester City que les aspirations au titre de l’un ou l’autre.

Chelsea aurait dû prendre l’avantage lorsque Trent Alexander-Arnold a égaré un dégagement dans sa propre surface, mais Caoimhin Kelleher a mis la main sur le ballon avant que Christian Pulisic ne puisse tirer pour le punir.

Quelques instants plus tard, Sadio Mane a donné l’avantage à Liverpool après avoir profité d’une erreur de Trevoh Chalobah à l’autre bout. Et c’est devenu 2-0 lorsque Mohamed Salah a habilement terminé au premier poteau d’Edouard Mendy.

Mais Chelsea a reculé avant la pause lorsque l’homme du match Mateo Kovacic a volé le ballon avec ses lacets depuis l’extérieur de la surface, l’envoyant hors du poteau et pour la première fois. Et ils ont à nouveau frappé rapidement après que Pulisic a enfoncé le ballon et a terminé avec une frappe amortie.

La seconde mi-temps n’a pas été aussi frénétique et le score n’a pas changé malgré quelques tentatives.

Cela signifie que Man City a 10 points d’avance sur Chelsea en tête de la Premier League. Liverpool est un autre derrière, mais avec un match en moins.

Les deux équipes auront beaucoup d’énergie pour récupérer après ce qui a été un match intense pour les deux groupes de joueurs.

Chelsea

Edouard Mendy : Bien que battu au premier poteau par le but de Salah, Mendy était par ailleurs en bonne forme. Il a fait un bon arrêt pour repousser l’Egyptien en seconde période alors qu’il aurait pu être attrapé hors de sa ligne et qu’il contrôlait généralement sa zone. sept

Trevoh Chalobah : Faute pour l’ouverture du score en ne parvenant pas à gérer le ballon à ses pieds. Il s’est installé pour relever un défi important en tête-à-tête avec Salah plus tard dans la mi-temps. 6

Thiago Silva : A fait preuve de calme et de contrôle depuis l’arrière, affichant une bonne gamme de passes. La confiance personnifiée. 8

Antonio Rudiger : A récupéré le ballon au début du mouvement qui a déclenché le deuxième but de Chelsea sur le coup de la mi-temps après avoir déjà lancé quelques défis décents. Le défenseur a été impliqué dans une bataille compétitive avec son ancien coéquipier rom Salah et malgré le but de son adversaire, l’a remporté dans l’ensemble. 8

César Azpilicueta : Présent comme arrière en raison de la blessure de Reece James, le capitaine de Chelsea a obtenu quelques centres sous son angle différent. 6

N’Golo Kanté : Comme prévu, il a couvert beaucoup de terrain mais pas seulement hors de possession, s’aventurant également vers l’avant sur le ballon. sept

Mateo Kovacic : Occupé au milieu de terrain et énergique, Kovacic a essayé de toucher le ballon fréquemment. Il en a certainement profité lorsqu’il est tombé sur lui au bord de la surface pour son but, qui était une frappe renversante. 9

Marcos Alonso : A eu une chance vers la 20e minute sur la volée, mais s’est trompé dans sa frappe et aurait dû de toute façon traverser le but. Ce n’était pas le seul exemple où il avait pris la mauvaise décision dans le dernier tiers. 5

Monture de maçon : Objet d’un contrôle VAR en première mi-temps pour avoir semblé expulser Kostas Tsimikas, Mount a été autorisé à rester sur le terrain. Il n’a pas fait grand-chose pour affecter les choses, cependant. 6

Christian Pulisic : A raté la première grande chance du match en raison d’un manque de prise de décision rapide, mais était une menace occasionnelle avec sa capacité de dribble. De plus, son but était bien pris. sept

Kai Havertz : Démarrage en amont avec Romelu Lukaku exclu à la suite d’une interview controversée, Havertz n’a pas eu beaucoup d’occasions de tirer. Cependant, il s’est toujours mis sur. 6

Suppléants :

Jorginho (allumé pour Chalobah, 70 min) : Son introduction a provoqué un léger changement de système par Chelsea, mais cela n’a pas vraiment porté ses fruits. 6

Callum Hudson-Odoi (pour Havertz, 79): A essayé de prendre du retard lors de son bref passage sur le terrain. 6

Liverpool

Caoimhin Kelleher : Avec Alisson Becker absent en raison d’un cas suspect positif au Covid-19, Kelleher a remplacé dans le but et a pris un bon départ en déjouant une énorme occasion précoce pour Pulisic. Il a également fait un arrêt à bout portant en seconde période dans une bonne apparition. 8

Trent Alexander-Arnold : Sa portée était un peu réduite au cours des 20 premières minutes, avant de préparer intelligemment Salah avec une passe ratée pour le deuxième but. Dès lors, il a continué à fournir à son camp des débouchés. L’arrière latéral a fait bon usage du ballon. 8

Ibrahima Konaté : Remplaçant Joel Matip positif au Covid en défense, la signature estivale a été impliquée dans quelques duels. Il a été réservé tard. 6

Virgil van Dijk : Montrant de la force dans les airs et sur le pont, le demi-centre néerlandais était difficile à dépasser, mais risquait parfois de ne pas suivre le rythme des attaques de Chelsea. sept

Kostas Tsimikas : Continuant à remplacer Andy Robertson suspendu, Tsimikas a été occupé dans les deux phases du match. Il a tiré un tir à côté de l’extérieur de la surface. sept

Fabinho : Parfois, ils semblaient un peu décalés, mais trouvaient un moyen de récupérer et de reprendre le contrôle. 6

Jordan Henderson : A aidé Liverpool à continuer sur sa lancée et son intensité lors de la transition des phases défensives aux phases offensives. Le capitaine est devenu un peu plus calme en seconde période. sept

James Milner : Le joueur le plus âgé de la formation de Liverpool était au rythme du jeu dès le début, mettant en place plusieurs défis combatifs. Son intensité s’est un peu estompée avant son abandon en seconde période. 8

Mohamed Salah : De retour à Stamford Bridge, Salah a embobiné son ancien club avec le deuxième but de l’après-midi. Il n’a pas eu trop d’ouvertures après. sept

Diogo Jota : Essayant d’être une force motrice pour Liverpool à l’avenir, sa touche était bonne mais les chances étaient limitées. 6

Sadio Mané : Réservé quelques secondes seulement pour être entré en collision avec le visage d’Azpilicueta, Chelsea a estimé qu’il avait peut-être eu de la chance de rester sur le terrain. Il leur a causé quelques problèmes par la suite alors qu’il tentait d’exploiter les espaces, marquant le premier but par exemple, mais avait peu d’occasions dans l’ensemble. 6

Suppléants :

Alex Oxlade-Chamberlain (pour Jota, 69 ans) : Je suis allé à l’avant pour remplacer Jota. 6

Naby Keita (pour Milner, 69 ans) : A apporté une altération de l’intensité en essayant de dribbler sous différents angles. 6

Curtis Jones (pour Mane, 90): N/A