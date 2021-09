Une superbe vidéo révèle l’impact de 120 Hz ProMotion sur iPhone 13 Pro

Une nouvelle vidéo étonnante en ligne a révélé à quel point l’écran 120 Hz ProMotion fait une grande différence dans le nouvel iPhone 13 Pro par rapport à l’iPhone 12 Pro Max d’Apple.

Le nouveau meilleur iPhone d’Apple est livré avec un écran Super Retina XDR et 120 Hz ProMotion dans ses téléphones Pro. Il permet un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz, offrant des animations fluides tout en préservant la durée de vie de la batterie. Une nouvelle vidéo publiée sur Twitter nous donne un nouvel aperçu au ralenti de l’amélioration du nouvel affichage :

iPhone 12 Pro Max contre iPhone 13 Pro Max

60 Hz contre 120 Hz pic.twitter.com/1pSqqPz0d6 – Domenico Panacea (@domenicopanacea) 24 septembre 2021

Comme vous pouvez le voir, l’affichage à 120 Hz de l’iPhone 13 est littéralement deux fois plus fluide lorsque vous déverrouillez l’iPhone, avec des icônes apparaissant sur l’écran d’accueil de manière beaucoup plus fluide et moins saccadée. Sans aucun doute, l’iPhone 12 et ses ancêtres n’étaient ni lents ni maladroits, mais cela montre que l’écran 120 Hz fait exactement ce qu’il était censé faire, et un tel aperçu pourrait aider les gens à choisir entre l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro.

Le nouvel affichage est une bonne nouvelle non seulement pour les clients mais aussi pour les développeurs, qui peuvent désormais profiter de taux de rafraîchissement plus rapides pour ajouter des animations plus fluides à leurs applications. Apple a publié aujourd’hui des directives officielles aux développeurs sur la façon dont ils peuvent inclure la prise en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz et du rafraîchissement variable.

