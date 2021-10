Une supernova de laboratoire découvre comment notre existence est devenue possible

25/10/2021 à 08:00 CEST

Une supernova est la plus grande explosion que les humains aient jamais vue : elle peut être si brillante qu’elle éclipse des galaxies entières pendant des jours, voire des mois.

Ces explosions peuvent être observées dans tout l’univers et se produisent lorsqu’une étoile massive manque de carburant, se refroidit et perd de la pression.

À ce moment, la gravité devient dominante et l’étoile s’effondre complètement en seulement 15 secondes : d’énormes ondes de choc déclenchent l’explosion qui détermine sa fin retentissante.

Après l’explosion, il reste un noyau très dense de l’étoile disparue, ainsi qu’un vaste nuage de gaz chaud appelé nébuleuse, explique la NASA.

Les astronomes pensent que chaque siècle, il y a environ deux ou trois supernovae dans des galaxies comme notre Voie lactée, et ils utilisent plusieurs types de télescopes différents pour les découvrir, les étudier et mieux comprendre comment les éléments constitutifs de l’univers se sont formés.

Aujourd'hui, un groupe de scientifiques de l'Université de Surrey au Royaume-Uni, dirigé par le Dr Gavin Lotay, a observé la puissance explosive d'une supernova dans un laboratoire, en utilisant un faisceau accéléré de noyaux radioactifs.

En collaboration avec des scientifiques canadiens, les auteurs de cette recherche, dont les résultats sont publiés dans Physical Review Letters, ont effectué la première mesure directe d’une réaction de supernova en laboratoire, comme le rapporte un communiqué.

Les scientifiques ont utilisé un ensemble de rayons lumineux pour observer les processus décrits dans les théories scientifiques sur les réactions nucléaires qui se produisent à l’intérieur des supernovae.

En sondant ce faisceau lumineux, composé d’atomes chargés électriquement et de noyaux instables (ions radioactifs), l’équipe a observé le processus de capture de protons qui se produit dans les supernovae lorsque leur noyau s’effondre et que l’onde de choc qui tue tout est produite. .

Les scientifiques ont non seulement pu observer ce processus en direct et en direct, mais ils ont également pu mieux comprendre la production et l’abondance d’isotopes mystérieux, impliqués dans l’existence des météorites.

Mystère éclairci

Mystère éclairciLes isotopes sont des atomes dont les noyaux ont le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents.

Cela signifie que les différents isotopes d’un même atome ne diffèrent entre eux que par le nombre de neutrons : certains sont légers (avec peu de protons et de neutrons) et d’autres sont lourds (avec plus de neutrons que de protons).

Ce que nous ne savons toujours pas, c’est comment les éléments les plus lourds se sont formés dans notre galaxie, c’est-à-dire ceux dont la masse atomique est supérieure à 70.

Les astronomes tentent de le découvrir en approfondissant leur connaissance des étoiles, là où sont fabriqués les éléments lourds présents dans l’univers.

Avant l’apparition des étoiles, l’univers était une soupe d’hydrogène et d’hélium, mais c’est la fusion nucléaire qui a lieu à l’intérieur des étoiles qui a introduit les éléments chimiques lourds.

Il y a quatre ans, des éléments lourds comme l’or ou le platine ont été détectés à la suite de la fusion de deux étoiles à neutrons, associés au signal des ondes gravitationnelles.

Noyaux p

Noyaux pL’un des mystères qui intrigue les physiciens concerne une trentaine d’isotopes naturels, appelés noyaux p, riches en protons et pauvres en neutrons, qui sont présents dans les éléments lourds de l’univers et qui ont été détectés dans des météorites.

Nous ne savons pas comment ces isotopes naturels sont apparus car ils sont rares : ils ne représentent qu’environ 1% des éléments lourds observés dans notre système solaire.

Nous ne pourrons jamais comprendre pleinement les éléments lourds du système solaire dans lequel nous vivons, si nous ne clarifions pas les origines astrophysiques des noyaux p.

Mais comme il n’est pas possible de les observer directement dans les étoiles ou les restes de supernova en raison de leur rareté, ce que les chercheurs de l’Université de Surrey ont fait est de les étudier à travers une combinaison d’expériences, de modèles théoriques et de données météoritiques.

Les scientifiques ont utilisé le séparateur et l’accélérateur d’isotopes II du laboratoire national TRIUMF au Canada pour produire un faisceau d’atomes de rubidium-83 radioactifs chargés, observer les processus qui s’y produisent et clarifier davantage les noyaux p.

Nous venons de supernovae

Nous venons de supernovaeIls ont découvert que ce faisceau d’atomes de rubidium produit un noyau p spécifique, le strontium-84, qui a été identifié dans le passé dans certaines météorites.

Le résultat ne pourrait être plus encourageant, car il constitue une étape clé dans la mesure directe des processus astrophysiques qui ouvre des possibilités infinies pour obtenir d’autres résultats importants sur l’univers, sans avoir besoin de télescopes.

La confirmation que les processus bruyants qui se produisent dans les supernovae produisent les isotopes mystérieux qui sont partout dans l’univers a une signification encore plus pertinente.

Les éléments lourds que nous trouvons dans notre vie quotidienne ont été créés dans le temps grâce à des réactions nucléaires qui se sont produites dans les étoiles. Et maintenant, nous en savons plus sur la façon dont tout cela s’est passé.

Référence

Première mesure directe d'une section efficace de réaction de processus p astrophysique à l'aide d'un faisceau d'ions radioactifs. G. Lotay et al. Rév. 127, 112701; 10 septembre 2021. DOI : https : //doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.112701

Image du haut : vue aux rayons X de la lueur de la supernova Tycho depuis le télescope Chandra. Crédit : RAYONS X : NASA / CXC RIKEN & GSFC / T. SATO ET AUTRES ; OPTIQUE : DSS.