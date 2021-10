Une superstar de la WWE condamnée à 1 million de dollars d’amende

Après un super show réussi en Arabie saoudite à Crown Jewel, la WWE fait maintenant face aux conséquences et aux attitudes de certaines de leurs plus grandes stars. Alors que Roman Reigns poursuit son règne en tant que champion universel, ancrant SmackDown le vendredi en tant que chef de table, les challengers font la queue pour voir s’ils peuvent prendre le trône.

À Crown Jewel, cela est tombé sur Brock Lesnar, l’ancien espoir des poids lourds de l’UFC et de la NFL qui est revenu à la WWE pour sa course actuelle avec la société. Perdre à Crown Jewel n’était pas dans les cartes, du moins dans le scénario, et a conduit Lesnar à exprimer sa frustration sur Reigns, la Bloodline et les vestiaires de SmackDown. Cela inclut l’officiel de SmackDown à l’écran Adam Pearce, qui est un ancien champion de la NWA en réalité et loin d’être simplement le costume à l’écran que nous voyons à la télévision.

RUPTURE : @BrockLesnar a été condamné à une amende de 1 MILLION $ pour son attaque contre @ScrapDaddyAP. #SmackDown pic.twitter.com/nCynpL3HlP – WWE (@WWE) 30 octobre 2021

Contre Brock Lesnar, cependant, il n’est qu’un autre corps sur le chemin menant à une attaque fulgurante il y a une semaine sur l’émission Fox. Lesnar a laissé Pearce déchiré en lambeaux sur le ring, des vêtements tombant de son corps après une paire de F5 en réponse à une suspension indéfinie. Après cette raclée, la société a maintenant augmenté le scénario d’une suspension indéfinie en ajoutant une amende de 1 million de dollars contre La Bête.

Alors que de nombreux lutteurs ont été condamnés à des amendes injustifiables dans le passé à cause de leurs actions à l’écran, peu avaient probablement l’argent ou le contrat du monde réel pour le faire paraître réaliste. Lesnar est loin de cette catégorie en raison de sa décennie avec la WWE, mais il s’agit moins de croire en l’amende et plus d’offrir une large gamme jusqu’à son retour probable au Royal Rumble. Le plus récent de Lesnar est venu à SummerSlam pour défier Reigns au futur spectacle Crown Jewel en Arabie saoudite. Cela étant passé, Lesnar peut rentrer chez lui au milieu de nulle part jusqu’à ce que la WWE l’appelle à nouveau pour faire ce qu’il fait le mieux.

Des rapports ont laissé entendre que les plans prévoient que Reigns conserve son titre via WrestleMania, avec un retour potentiel pour Dwayne ‘The Rock’ Johnson pour battre le Head of the Table. Cela signifie également que les plans pour Lesnar à l’avenir ne sont pas tout à fait clairs. Ce n’est pas non plus la première fois qu’il est suspendu par la société, faisant face à des circonstances similaires à son retour initial après avoir « brisé » le bras de Triple H et mené à une série de matchs.

Adam Pearce est comme pic.twitter.com/wViLu9kQMl – Sean Ross Sapp de Fightful.com (@SeanRossSapp) 30 octobre 2021

Il sera intéressant de voir où le scénario mène les principaux acteurs de l’événement. Les fans sont déjà à bord et encouragent la décision de Pearce et son choix d’amende.