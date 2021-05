Une superstar mexicaine arrête le Britannique après la fin du virage en raison d’une horrible blessure à l’œil

Canelo Alvarez a arrêté Billy Joe Saunders alors que le corner britannique jetait l’éponge en raison d’une blessure à l’œil samedi soir à Dallas.

Le combat a été serré pendant huit rounds, mais Billy Joe n’a pas pu continuer et le combat a été annulé avant le début du neuvième.

Ed Mulholland / Salle de match

Canelo est toujours le roi livre pour livre

DAZN

Saunders a souffert d’une fracture de l’os orbitaire présumé

Le combat a commencé par un tour d’ouverture intrigant alors que Saunders utilisait un certain nombre de coups tandis que Canelo ciblait avec succès le corps.

Le Mexicain a décroché ses premiers gros coups de poing dans la seconde alors qu’il rattrapait son adversaire avec quelques droites droites, mais le Britannique semblait imperturbable et a répondu avec des coups plus cohérents.

Canelo a continué à augmenter le tempo au troisième tour et a confondu Saunders avec des feintes avant de marteler des coups de corps à domicile.

Billy Joe secoua la tête en réponse et s’éloigna d’Alvarez.

Ed Mulholland / Salle de match

Saunders a bien boxé aux points du combat

La quatrième a été une séance plus calme avec Canelo poursuivant son travail corporel efficace et atterrissant un uppercut notable à proximité qui a presque assommé l’embouchure de Saunders.

La cinquième manche a vu de meilleurs moments pour le Britannique alors que sa production augmentait.

Il a poursuivi cet élan alors qu’ils approchaient de la mi-course et ont commencé à atterrir avec plus de cohérence tout en frustrant et en narguant Canelo.

Le Mexicain a tenté de reprendre le contrôle à la septième, ciblant à nouveau le corps avec un bon succès.

Ed Mulholland / Salle de match

Canelo s’est finalement avéré trop fort

Saunders a bien répondu, mais a été blessé pour la première fois au huitième round alors qu’il reculait après avoir été rattrapé avec un gros contre-uppercut droit.

Il deviendrait bientôt évident à quel point ce coup de poing avait fait des dégâts.

Canelo a poursuivi son adversaire autour du ring et a décroché de gros coups. Le Britannique a survécu au tour, mais n’a pas émergé pour le prochain.

Il était clair qu’il y avait un sérieux problème avec l’œil de Saunders dans le coin et son équipe a arrêté le combat, couronnant Canelo en tant que champion du monde unifié des poids super-moyens WBA, WBC et WBO.

Ed Mulholland / Salle de match

Canelo a trois des quatre grands titres mondiaux

Stewart Cook / FOX Sports

L’usine a la seule ceinture de poids super moyen n’appartenant pas à Canelo

Il veut maintenant la ceinture IBF de Caleb Plant.

Canelo a déclaré après le combat: «Je pense que je me suis cassé la joue et je savais qu’il ne reviendrait pas…

«Caleb Plant, pour la ceinture. Je viens mec, je viens mon ami. J’espère que nous pourrons donner aux fans ce combat. “

Eddie Hearn a expliqué à propos de l’arrêt: «Il ne pouvait pas voir. J’ai parlé à Mark Tibbs, il a dit qu’il ne pouvait pas voir et qu’il ne le laisserait pas sortir. Il s’est cassé l’orbite.