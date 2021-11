Une surprise frappante dans la lutte pour le Défenseur de l’année

La NBA continue d’ajouter des spécialistes défensifs et la ligue a de plus en plus un niveau plus élevé derrière, un fait qui fait le prix que la NBA elle-même donne au Meilleur défenseur de l’année.

Étonnamment, le nom de Rudy Gobert n’est pas celui de la première place, même s’il sera finalement un favori. La direction répond à Draymond Green, dont la défense profite des Golden State Warriors, et la présence de Gary Trent Jr. (Raptors de Toronto) clôture du podium.

Échelle des joueurs défensifs de https://t.co/wWGNmWnCY9 : 1. Draymond vert

2. Myles Turner

3. Gary Trent Jr. – NBA Central (@TheNBACentral) 17 novembre 2021