« Une surprise ? J’ai vécu comme un moine et je suis arrivé mieux que jamais »

Avec la fatigue et les marques du combat reflétées sur le visage, Kiko Martinez Il a assisté aux micros de DAZN dès la fin du combat et après avoir été proclamé champion du monde des poids plume de la Fédération internationale de boxe (IBF) après avoir éliminé le champion qui avait mis la ceinture en jeu et qui jouait aussi à domicile, les Britanniques Gala des enfants.

‘Le sentiment’ il a répondu calmement à la première question, et a assuré que « cette victoire a peut-être été une surprise pour tout le monde, mais pas pour moi. J’ai vécu comme un moine, sans vacances. Je me suis entraîné 365 jours par an. Je n’ai pas bu d’alcool et je n’ai pas mal mangé. Ma femme m’a aidé pour que je n’aie pas de problèmes avec les sorties, ou avec quoi que ce soit ».

Cette victoire a peut-être été une surprise, mais pas pour moi. J’ai vécu comme un moine, sans vacances. Je me suis entraîné 365 jours par an

L’homme d’Alicante a assuré que « j’étais meilleur que jamais, qu’à 20 ans (aujourd’hui j’en ai 35) parce que j’ai mieux pris soin de moi et que je me consacre à mon sport. Je veux juste être loin derrière celui qui est le plus grand de notre pays, Javier Castillejo ».

Et quand ils lui ont rappelé le KO, c’est pourquoi il était le plus grand, il a insisté : « Non, non, le meilleur était Castillejo, qui était mon idole, il a marqué un avant et un après dans l’histoire de la boxe espagnole. »

Le meilleur? Non, non, le meilleur était Castillejo, qui était mon idole, il a marqué un avant et un après dans l’histoire de la boxe espagnole »

Tandis que Eddie entend, le chef du promoteur Salle d’allumettes Il a fait l’éloge de la boxe espagnole et a souligné que: « Kiko Martínez a changé l’histoire de la boxe espagnole et britannique. »

Lire aussi Celes Piedrabuena

Lire aussi Celes Piedrabuena

Lire aussi Rédaction