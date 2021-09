Une survivante du 11 septembre lors de son évasion déchirante du Pentagone

Le colonel à la retraite Marilyn Wills prend la parole lors d’un panel pour discuter de l’attaque terroriste du 11 septembre 2001 au Pentagone le 08 septembre 2021 à Arlington, en Virginie.

Anna Moneymaker | .

WASHINGTON – Pour le colonel de l’armée américaine Marilyn Wills, le matin du 11 septembre 2001, a commencé comme une “belle journée ensoleillée” alors qu’elle se dirigeait vers le Pentagone, une randonnée quotidienne effectuée par quelque 20 000 personnes vers l’un des plus grands immeubles de bureaux.

“Ma famille et moi nous levions toujours et priions ensemble, j’ai deux filles et mon mari. Mais ce matin-là, je ne l’ai pas fait parce que je devais partir pour le Pentagone. Je n’habite qu’à 16 miles d’ici, mais cela pourrait vous emmener deux heures et demie à cause du trafic”, a déclaré Wills, ajoutant que sa journée était remplie de briefings consécutifs au Pentagone.

“A neuf heures, nous avons eu une réunion et connaissant l’armée, si vous étiez là à neuf heures, vous êtes en retard, alors je suis arrivée au moins 15 minutes en avance”, a-t-elle déclaré.

Alors que Wills trouvait une place à la table polie de la salle de conférence aux côtés de 15 de ses collègues dans la section “Wedge 1” récemment rénovée du Pentagone, le premier avion détourné a percuté le World Trade Center à New York.

À 8 h 46 HE, des pirates de l’air affiliés à al-Qaïda ont fait voler le vol 11 d’American Airlines dans la tour nord du Trade Center. Près de 15 minutes plus tard, des pirates de l’air ont écrasé le vol 175 de United Airlines sur le jumeau du Trade Center, la tour sud.

À 9 h 05, il était clair que l’Amérique était attaquée.

“Alors que nous faisions le tour de la table, j’ai juste jeté un coup d’œil à ma montre et j’ai pensé oh mon dieu qu’il était 9h20, la réunion dure un peu”, a déclaré Wills. “Dès mon tour de parler, c’était l’explosion la plus forte que j’aie jamais entendue et la pièce est devenue complètement sombre.”

Ma première pensée a été… donc il doit y avoir eu un incident ou un accident de construction.”

À 9 h 37, le vol 77 d’American Airlines a percuté le côté ouest du Pentagone près de Wedge 1, où Wills a assisté à une réunion typique du personnel. L’avion, voyageant à environ 530 mph, a tué 184 personnes et blessé des dizaines.

Après que le nez de l’avion a heurté le Pentagone, une boule de feu a éclaté vers le haut et s’est élevée à 200 pieds au-dessus du toit, déclenchant des explosions ultérieures dans tout le bâtiment.

“J’étais du côté droit de la table et j’ai été projeté du côté gauche de la table”, a expliqué Wills, disant qu’elle avait rampé à travers la pièce jusqu’à l’une des portes.

“J’ai attrapé la poignée et j’ai retiré ma main parce que cette porte était très chaude. Ensuite, j’ai rampé à travers la pièce pour sortir par une autre porte”, a déclaré Wills.

“Quelqu’un s’est emparé de ma ceinture et j’ai demandé : ‘Qui est-ce ? Parle-moi. Qui est-ce ?'”

“Elle a dit son nom. Elle s’appelait Lois Stevens et j’ai dit à Lois : ‘Attends-moi. Je t’ai, ne me laisse pas partir. Car là où je vais, tu vas. Accroche-toi à moi.”

Les deux femmes ont rampé à travers la destruction en appelant à l’aide et en recherchant des survivants en cours de route.

Le pire, c’était l’odeur.”

“Lois m’a tiré dessus et m’a dit qu’elle ne pouvait pas aller plus loin. Elle avait des bas en nylon et ses bas avaient fondu sur ses jambes”, a expliqué Wills, ajoutant qu’elle a commencé à porter Lois.

Ils ont trouvé leur chemin vers d’autres survivants dans le bâtiment, qui étaient rassemblés autour d’une fenêtre nuageuse essayant de la libérer.

“Comme nous le savons tous, les fenêtres sont à l’épreuve des explosions”, a déclaré Wills, ajoutant que le groupe avait désespérément jeté des objets sur la vitre dans l’espoir de la briser. Le groupe a alors décidé de faire sauter le cadre de la fenêtre.

“La fumée vient de s’échapper par la fenêtre”, a déclaré Wills, alors que les survivants se précipitaient pour construire un escalier humain avec leurs corps pour s’aider mutuellement à sortir du bâtiment.

“Je suis sorti par la fenêtre et j’ai marché sur les bras, les jambes et la tête avant d’être attrapé et mis en triage”, a expliqué Wills.

De la fumée et des flammes s’élèvent au-dessus du Pentagone vers 10 heures du matin après l’attaque terroriste du 11 septembre 2001.

Marine américaine | .

Wills ne saurait ce qui s’est passé ce jour-là que huit jours plus tard, car elle a été hospitalisée pour ses blessures.

“L’armée m’a donné plusieurs jours de congé et je suis revenue travailler, mais je n’ai pu revenir que pour des demi-journées quand je suis revenue initialement”, a-t-elle expliqué. “Le pire de tous était l’odeur. Vous pouviez sentir les vapeurs, vous pouviez sentir les corps en feu, vous pouviez sentir les fils en feu, vous pouviez tout sentir. C’était le pire pour moi”, a déclaré Wills, qui a depuis a pris sa retraite après avoir servi 30 ans dans l’armée.

“Je marchais dans les couloirs et je pensais avoir vu un fantôme”, a déclaré Wills, ajoutant que le traumatisme psychologique de ce jour s’était avéré le plus difficile.

“Surtout lorsqu’ils ont rouvert le plan de vol au-dessus du Pentagone. Je me souviens que j’étais assise à une réunion et que je regardais ces avions passer. Mettez cela dans votre perspective. Je ne pouvais pas m’asseoir là”, a-t-elle déclaré.

“Finalement, je suis arrivée parce que je savais que je devais continuer à servir”, a déclaré Wills, ajoutant qu’elle avait des parents qui allaient plus tard servir dans les guerres post-11 septembre.