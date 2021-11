Une table rase : le groupe Shapoorji Pallonji vise à se libérer de sa dette nette d’ici mars

« Le plan est de sortir de la dette et de commencer le prochain exercice sur une table rase. Avec une amélioration de l’économie du pays, qui conduit à une augmentation globale des entreprises, et la dette désormais réduite à des niveaux gérables, cela ne devrait pas être un problème », a déclaré l’une des sources.

Par Rajesh Kurup

Shapoorji Pallonji Group (SP Group) a l’intention de lever environ 3 655 crores de roupies grâce à une combinaison de capitaux propres et de dettes, y compris la vente de participations dans certaines sociétés, pour sortir de la dette nette d’ici mars de l’année prochaine.

Le plan immédiat est de vendre une participation dans la société de construction et d’ingénierie basée à Mumbai Afcons Infrastructure et une parcelle de terrain dans le Karnataka. Suite à la réduction de la participation dans ces sociétés, SP Group s’endetterait pour le montant restant, ont indiqué des sources proches du développement.

En outre, les régularisations internes contribueraient également à la cagnotte, car le groupe s’attend à ce que des fonds proviennent de son activité principale, la construction et l’immobilier.

« Le plan est de sortir de la dette et de commencer le prochain exercice sur une table rase. Avec une amélioration de l’économie du pays, qui conduit à une augmentation globale des entreprises, et la dette désormais réduite à des niveaux gérables, cela ne devrait pas être un problème », a déclaré l’une des sources.

Afcons Infrastructure est une société fermée, présente dans la construction de routes, les travaux de génie civil général, le pétrole et le gaz offshore, entre autres. Le groupe détient la parcelle de terrain via sa branche textile au Karnataka. Cependant, le quantum de la parcelle de terrain n’a pas pu être déterminé immédiatement.

En septembre, le conglomérat commercial de 156 ans avait une dette nette de 10 900 crores de Rs, qui a été réduite à 6 500 crores de Rs à la suite d’une vente de participation dans sa société de biens de consommation durables Eureka Forbes. Le groupe avait levé 4 400 crores de roupies grâce à la vente de la participation après avoir cédé une participation de 72,56 % au fonds de capital-investissement américain Advent International.

Eureka Forbes, filiale à 100 % de la société du groupe SP Forbes & Company, est présente dans les domaines de la purification de l’eau, de l’aspirateur et des solutions de santé et de sécurité.

Plus tard en octobre, le groupe a levé un autre crore de Rs 2 845 en vendant une participation de 40 % dans Sterling & Wilson Solar (SWSL) à Reliance New Energy Solar Ltd, une société

filiale à 100 % du milliardaire Mukesh Ambani, contrôlée par Reliance Industries Ltd.

La totalité de la participation dans Eureka Forbes et SWSL a été vendue par les promoteurs et le financement serait utilisé pour réduire la dette. Suite à cela, la dette du groupe s’élève à environ Rs 3 655 crore.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.