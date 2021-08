Une tablette de 40 pouces aide les seniors d’Essex à lutter contre la démence

23/08/2021 à 09:32 CEST

SPORT.es

Le média britannique BBC, a rapporté une excellente nouvelle. Dans une maison de retraite au Royaume-Uni, il a été livré une grande tablette aide les personnes atteintes de démence à améliorer leur santédit une maison de retraite.

La tablette de 40 pouces (102 cm) permet aux employés de Down Hall à Bradwell-on-Sea, Essex, de se livrer à des activités avec lesquelles ils auraient du mal sur des appareils à écran tactile plus petits. L’organisatrice des activités Louise Simon a déclaré : “L’effet positif qu’il a généré est brillant. Apporter beaucoup de joie“.” La table tactile stimule l’activité physique et mentale et aide à améliorer l’humeur “, a-t-il déclaré. ” Elle encourage nos résidents à engager leur cerveau, à expérimenter de nouvelles sensations et à interagir. “

Les appareils coûtent entre 4 000 et 5 000 livres, cet être a été donné à la maison par le NHS. Les jeux incluent des dominos et des puzzles de recherche de mots, mais peuvent également présenter des scènes relaxantes comme des poissons nageant dans l’océan, ce qui, selon la maison, peut être très apaisant pour les résidents atteints de démence avancée.