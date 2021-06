Une tablette Fire HD à 54,99 euros : cette offre Amazon Prime Day est une aubaine | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous recherchez une tablette vraiment bon marché le Prime Day 2021, la meilleure option vient d’Amazon lui-même, qui a abaissé plus que jamais sa Fire HD 8, atteignant 50 euros.

Une tablette est un appareil extrêmement utile, en particulier pour regarder des vidéos ou même jouer à des jeux, bien que dans de nombreux cas, elles soient particulièrement demandées par ceux qui ont des enfants à la maison, auquel cas ils ont tendance à rechercher un modèle aussi abordable que possible.

Si c’est votre cas et que vous voulez une tablette pas chère, il y a bingo sur Amazon Prime Day : le magasin baisse sa Fire HD 8 seulement 54,99 euros. Oui, il n’y a pas d’erreur dans le prix, c’est qu’il dépasse à peine les 50 euros durant ces deux jours.

Il s’agit de une tablette basique, sans aucun doute, avec un écran de 8 pouces et 32 ​​Go de stockage, bien que regarder des séries et des films et jouer à certains jeux soit plus que suffisant.

Tablette de 8 pouces, batterie jusqu’à 10 heures, mémoire de 16 Go ou 32 Go extensible avec microSD, Android modifié par Amazon qui inclut tous ses services et boutique d’applications, mais pas Google Play.

Utilisez FireOS comme système d’exploitation, une version fortement modifiée d’Android, qui n’a pas Google Play mais l’appstore d’Amazon, bien qu’il existe pratiquement toutes les applications essentielles, telles que Netflix, Telegram, HBO, Disney + et autres.

Pour pouvoir l’acheter au prix que nous avons mentionné, vous devez être un utilisateur Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas, il est recommandé de vous inscrire au mois d’essai gratuit, puis d’effectuer l’achat, qui bénéficie de la livraison gratuite en seulement deux jours ouvrables.

Taille compacte et 12 heures d’autonomie

L’un des bons points d’avoir un écran “seulement” de 8 pouces, ou d’avoir un processeur d’entrée de gamme, c’est que la consommation électrique est très faible, c’est pourquoi la batterie de la Fire HD 8 va très loin.

Il peut atteindre 12 heures d’autonomieBien que tout dépende des heures de vidéo ou des applications que vous utilisez, bien sûr.

Ce sont quelques-unes des meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter dès maintenant dans différents segments de prix, à la fois des modèles de base et des modèles alternatifs à l’iPad Pro.

Dans la dernière mise à jour de ce modèle, en 2020, plusieurs fonctionnalités ont été incluses pour le moderniser, comme l’USB Type C et l’extension de la RAM à 2 Go.

Si vous préférez, la Fire HD 10 est également en promotion, dans son écrin à 89,99 euros. C’est tout de même un bon prix si l’on considère qu’il est plus gros et aussi plus puissant.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.