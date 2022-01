Une tablette pas chère et connectée : La nouvelle tablette Samsung Galaxy Tab A8 10″ avec connexion 4G coûte désormais 275 euros | Technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La Samsung Galaxy Tab A8 est l’une des nouvelles tablettes à bas prix de Samsung qui dispose d’une connexion 4G pour se connecter à Internet où que vous soyez.

Toutes les tablettes bon marché ne sont pas identiques. Est Samsung Galaxy Tab A8 C’est un nouveau modèle de la célèbre marque sud-coréenne qui a des détails qui vous intéresseront sûrement si vous cherchiez une tablette. De plus, il maintient un prix très raisonnable.

La meilleure chose à propos de cette tablette Galaxy Tab A8 est que dispose d’une connexion Internet 4G, vous n’avez donc qu’à mettre une carte SIM avec un forfait data pour l’utiliser où vous voulez. Mais c’est qu’il a un prix spécial de seulement 275 euros.

La nouvelle tablette bon marché de Samsung a un écran de 10,5 pouces et une batterie pour durer toute la journée. Parfait pour regarder des films, des séries, des jeux et surfer sur Internet.

Si vous vouliez une tablette de 10,5 pouces parfaite pour regarder des films, des séries, des vidéos YouTube ou TikTok et que ce n’était pas cher, c’est votre meilleure option en ce moment.

De plus, il a un design agréable avec des cadres symétriques de 10,2 mm pour le maintenir en toute situation.

Il possède 4 haut-parleurs avec son surround Dolby Atmos, un processeur octa-core, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage que vous pouvez étendre avec une carte microSD et une batterie de 7 040 mAh.

Il ne fait aucun doute que l’iPad d’Apple est la tablette de référence sur le marché, cependant, dans le monde Android, il existe des alternatives bon marché qui sont également très compétitives en termes de prix et de performances.

Ce n’est pas une tablette haut de gamme. Elle fait partie des tablettes d’entrée de gamme à moins de 300 euros parfaites pour consommer des vidéos ou se connecter à internet. Même en tant que tablette pour enfants puisqu’elle dispose de méthodes de verrouillage parental et de l’application Samsung Kids.

Profitez de cette offre sur Amazon car c’est une tablette très intéressante avec laquelle vous pouvez vous connecter à internet pour parcourir ou regarder des vidéos où que vous soyez avec sa propre carte SIM data.

