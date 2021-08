Une tablette tout-terrain de Samsung, et pas chère : Amazon abaisse la Galaxy Tab A7 Lite à seulement 157 euros | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Samsung continue de dominer le marché des tablettes Android, en partie grâce à ses modèles moins chers, comme la Galaxy Tab A7 Lite.

Une tablette est un support très utile pour toutes sortes de tâches, à commencer par regarder des vidéos sur des applications comme Netflix, HBO ou YouTube, mais aussi pour travailler ou consulter les réseaux sociaux. Tout dépend de ses caractéristiques.

Si ce que vous recherchez est une tablette tout-terrain, il y en a une de Samsung qui pourrait vous intéresser. C’est la Galaxy Tab A7 Lite qu’Amazon vend 157 euros, un prix inférieur à celui qu’il avait jusqu’à récemment, et avec la livraison gratuite depuis l’Espagne.

Nous avons pu le tester en profondeur avec de bons résultats, notamment dans la section batterie, avec une autonomie qui atteint 6-7 heures d’écran sans trop de problèmes, sûrement plus, selon l’utilisation que vous lui en donnez.

L’écran de 8,7 pouces est compact, ce qui signifie que la taille n’est pas trop grande, gérable si vous voulez qu’il le porte toujours, quelque chose de particulièrement utile sur une tablette.

Il est parfait pour regarder des vidéos, et pas seulement à cause de l’écran mais parce qu’il dispose de quatre haut-parleurs Dolby qui offrent une qualité audio tout à fait remarquable.

L’achat d’une tablette reste une excellente alternative à un ordinateur portable. Aujourd’hui, ils sont très puissants et il y a beaucoup de choix. C’est pourquoi nous voulons vous aider et dans ce guide, vous trouverez les tablettes les plus intéressantes que vous pouvez acheter en ce moment.

Bien qu’il ne dispose “que” de 32 Go de stockage interne, il peut être étendu avec une carte mémoire microSD, ce qui est recommandé et sûrement nécessaire une fois que vous avez commencé à installer des applications et à télécharger des vidéos.

Si vous préférez avoir un peu plus de puissance, pour un peu plus sa grande sœur est à vendre, la Samsung Galaxy Tab A7, qui coûte 187 euros également sur Amazon Espagne. Il gagne non seulement en puissance mais aussi en taille d’écran.

La livraison est gratuite, comme c’est le cas pour presque toutes les commandes de 29 euros ou plus vers Amazon Espagne, bien que si vous êtes pressé de libérer vos appareils, il est préférable de vous inscrire au mois d’essai gratuit d’Amazon Prime, sans engagement .de permanence et avec la livraison accélérée à environ 24 heures.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.